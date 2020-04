“Quiero ser campeón mundial”: Bryan Dzib

En entrevista para El Sur de Campeche, el taekwondoín confesó que su sueño es ser campeón del mundo en Poomsae

Con tres años de estar concentrado en el CNAR, los éxitos como integrante de la selección mexicana de taekwondo en Poomsae, en el que ha obtenido mucho éxito en lo individual, parejas y tercias, para Bryan Dzib Márquez es el inicio de un objetivo que tiene en mente: llegar a unos Juegos Olímpicos.

Este año, posiblemente tendrá que esperar un poco más para aspirar a seguir triunfando en este deporte que es su vida, el coronavirus ha venido a detener la marcha de muchos deportistas en lo individual y conjunto, sin embargo, en casa sigue entrenando y combinando esta actividad con sus estudios, para estar en forma y continuar en busca de su gran objetivo.

Bryan Dzib Márquez, el orgullo campechano en el taekwondo y además motivación para muchos atletas, dijo que esta pandemia es una situación grave y difícil, pero hay fe de que se va a salir adelante, de que México sea ejemplo de otros países, por su disciplina y prevención para evitar que esta pandemia se siga extendiendo aún más.

No estamos parados, trabajamos en casa…

Sin embargo, dijo Dzib Márquez, la pandemia no ha impedido que se trabaje en casa, este año, apuntó, era de muchos eventos, se había programado mucha actividad, pero al llegar la pandemia nos mandan a casa y se corta el trabajo, tenemos que regresar a casa y a esperar qué es lo que sigue.

Pero no estamos descuidando el entrenamiento, nuestro entrenador nos dio algunas rutinas en las que entrenamos tres veces al día, pero además de esto, en lo particular, apuntó el taekwondoín, lo tengo que combinar con las tareas de la escuela, algo difícil, pero de lo que ya estamos acostumbrados hacer en el CNAR.

La pandemia hizo que se suspendieran eventos importantes…

Sobre los eventos a los que Bryan Dzib Márquez iba a asistir en este 2020, nos dijo que el mero día en la que declararon esta contingencia se encontraban en pleno evento en Costa Rica, pero al medio día nos dicen que se suspende y de inmediato a los que fuimos nos llevaron al aeropuerto para regresarnos a México, la verdad no pensamos que este problema de salud fuera tan serio, pero qué bueno que se actuó de inmediato para regresar, porque si no quién sabe qué hubiera pasado.

Además de este evento, en dos meses teníamos previsto ir al Campeonato Mundial de Poomsae que se iba a realizar en mayo, que es el evento más grande que teníamos en el 2020, pero que también suspendieron, teníamos el Campeonato Panamericano en junio o julio de la especialidad pero en total todas las competencias de taekwondo las suspendieron.

Por cierto, en el Mundial que se iba a efectuar en mayo, dijo Bryan, todavía se iba a seleccionar a los que iban a participar en las modalidades de pareja, tercias o individual, ver de qué manera íbamos a ir acomodados, pero esa era la responsabilidad de nuestro entrenador.

Trabajo completo, físico, atlético y técnico por video llamadas

Sobre el trabajo que realiza en casa, en donde que ya va a cumplir el mes de estar confinado, para mantenerse en condición su actividad con las rutinas dejadas por su entrenador inicia a las ocho de la mañana a nueve y media, esto en el acondicionamiento físico, para que más tarde de once a una de tarde en lo técnico en lo básico y por la tarde de seis a ocho y media nos especializamos en las formas completas.

El estar ya tres años en el CNAR no ha sido nada fácil para Bryan Dzib, dejar a la familia es algo que muchas personas no soportan, estar solos, rodeados por compañeros que de ninguna manera pueden sustituir el cariño de una familia es hasta cierto punto desgastante, pero cuando se tiene un objetivo, un propósito, esto se soporta y más.

Al principio, apuntó el entrevistado, fue bastante difícil, más que nada extrañas a la familia, pero uno se acostumbra y si tienes una meta clara, sabemos que estamos haciendo un sacrificio y trabajamos en ello, para sentirnos bien y cumplir nuestros sueños y metas.

En lo particular, recalcó Dzib Márquez, siempre he dicho que cada sacrificio tiene su recompensa y hay que trabajar para ello, por eso sigo entrenando fuerte aquí en casa, como si no estuviera pasando nada y estar listo para los próximos eventos y cumplir nuestros sueños ya sea en lo que resta de este año o del que sigue.

Su meta, ser campeón mundial, para lo cual está trabajando…

Para concluir con la entrevista, Bryan Dzib Márquez dijo que su meta, su objetivo desde que empezó a practicar este deporte y llegó a ser un deportista de alto rendimiento es llegar a ser “campeón del mundo”, esto es algo que tengo en mente y con el trabajo que estoy haciendo, estoy plenamente seguro que lo voy a lograr.

Sobre el taekwondo en México, sobre el nivel que tiene este deporte a nivel mundial, el taewandoín campechano fue claro al decir que nuestro país es en la actualidad una potencia ante el mundo, tanto en combate como en Poomsae, lo ha demostrado en los juegos mundiales y olímpicos. En relación al nivel campechano, apuntó que este ha mejorado mucho, se está entre los primeros lugares en la Olimpiada Nacional y se va creciendo.

Algunos de sus logros en los dos últimos años…

En el 2019, Bryan Dzib Márquez fue reconocido en el rubro de mejor equipo en el Premio Estatal del Deporte junto con Ángel Perdomo Chablé y Laura Briceño Collí, al obtener a lo largo de ese año el primer lugar en Olimpiada Regional Juvenil en la prueba de tercias mixtas Poomsae tradicional, segundo lugar en la Olimpiada Nacional Juvenil en tercias mixta Poomsae tradicional, y segundo lugar en la Olimpiada Nacional Juvenil en la prueba de tercias mixtas Poomsae Freestyle.

Pero además Bryan recibió el premio al Mérito deportivo en Poomsae al obtener primer lugar en la prueba de tercias, segundo lugar en pareja y tercer lugar individual en el Abierto Internacional de República Dominicana, dos medallas de plata en prueba individual, tercia tradicional y tercia estilo libre de la Olimpiada Nacional 2019, y tercer lugar en la prueba individual en el Campeonato Mundial en China Taipei. El atleta campechano, de la categoría -30 años, es uno de los más jóvenes en su modalidad.

Los dos últimos años han sido de muchos éxitos para el campechano, hay que recordar que en el 2018 dentro de sus éxitos se incluyen el World Taekwondo President’s donde ganó medalla de oro individual y oro en modalidad de tercias; el US Open 2018, medalla de oro en tercia y bronce en parejas; en el Open México 2018, oro en tercia, plata en individual y plata por parejas; en el Torneo Nacional G 2018 ganó tres medallas de plata en las modalidades individual, pareja y tercias; en el Open Internacional de Austria, fue medalla de oro en tercias y parejas; en la Olimpiada Nacional 2018 ganó medalla de oro en parejas y tercias; en el Selectivo Nacional de Pomsae fue oro en individual y en el Open Canadá 2018 ganó oro en parejas y bronce en individual.

Bryan Dzib Márquez, un ejemplo de atleta.