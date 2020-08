Rafael Caraveo, #ElseñordelasBolsas, “correveydile” de Lavalle Maury, detenido por recibir sobornos para Senadores panistas

Filtran video por hermano de Lozoya, donde reciben bolsas con 19 mdp

En una cuenta de YouTube a nombre de un hermano de Emilio L, se filtró un vídeo en donde se ven dos individuos de traje oscuro contando bolsas de plástico transparentes con pacas de billetes de denominación de 200 y 500 pesos. Una de ellos es Rafael Caraveo Opengo y el otro, Guillermo Gutiérrez Badillo, hasta hace unas horas, secretario privado de Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, porque ya fue cesado para evitar nexos con el caso Lozoya.

En ese vídeo, se presume que están en una oficina de Lozoya en la Torre de a Pemex en la CDMX y ahí en el audio que se presume lo tomaron con una pluma o un botón en el saco de la persona que entrega el dinero, por la mala calidad de audio y las imagines. Por el diálogo en los más de 4 minutos, se habla de 19 millones de pesos entregados en ese momento, más otra entrega anterior de 17 millones y una entrega más posterior.

Hace un mes, publicamos en El Sur que era probable que Rafael Caraveo estuviera detenido pero lo presentamos como ilocalizable a él y a su jefe, Jorge Luis Lavalle Maury. Dos días después, el periodista Oliver Pacheco, para los noticieros de MayaVisión, localizó y entrevistó al ex panista, quien negó que estuviera prófugo, que hubiera recibido sobornos y que estaba disponible para hacer política.

En esos días se había dado la extradición de Emilio Lozoya, se filtró a los medios que tenia 16 horas de vídeos comprometedores para políticos y legisladores y que en su momento los daría a conocer.

Ese plazo llegó ayer. Desde YouTube, un hermano de Emilio filtró el vídeo del escándalo que echa por tierra las negaciones de Lavalle Maury. Los dos individuos que recibieron esos recursos, uno es el campechano Rafael Caraveo Opengo y el otro el ex secretario privado del gobernador de Querétaro. Los dos personajes vestidos de negro, ya calificados como #ElseñordelasBolsas, cumplían instrucciones de sus jefes, los senadores Lavalle Maury y Francisco Domínguez (hoy gobernador de Querétaro).

Ante estas evidencias, al menos juzgarlos o lincharlos mediáticamente ya es un hecho. De que sea una prueba contundente ante juzgados, es otra cosa. Pero lo que sí comprueba es que el Secretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, recibió en ese vídeo la cantidad de 19 millones de pesos por lo que de entrada va a tener que explicar a las autoridades la procedencia y destino de ese dinero y el que menciona que recibieron antes y el que recibiría después. Tremendo caso ante la babeante jauría de la venganza de la 4T.

Se menciona en los medios que ya está detenido el acaudalado contador y abogado campechano, Caraveo Oropeza. Del secretario privado del gobernador de Querétaro, nada más sabemos que hoy, fue destituido.

Ahora, el ex senador campechano Lavalle Maury, deberá explicar las labores del secretario técnico de la Comisión que presidió en el Senado Mexicano porque es obvio que están involucrados y una persona como Caraveo Opengo no estaba más que como empleado y en su labor de “correveydile”, para -supuestamente- manejar el dinero de los sobornos a los “legisladores” del PAN que aprobaron la Reforma Energética del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

Si llega a estar localizable en los próximos días, vamos a escuchar las explicaciones del panista que un día dijo “Estoy seguro que va a ganar Fernando” y le entregó la Comisión de Administración de ese Senado, coincidentemente, a quien ayer -también- renunció al PRI, Raúl Pozos. En la política no hay casualidades. O al menos eso parece.