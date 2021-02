Ramón Ochoa exige a Morena no aceptar dudosas reputaciones

No quiere que Lazarus sea candidato

La dirigencia nacional de Morena, no debería tomar en cuenta al ex panista Pablo Gutiérrez Lazarus para participar en la encuesta donde definirán a quien será su candidato a gobernador, opinó el ex priísta Ramón Ochoa Peña.Sí bien dijo hay confianza en que se aplicarán los estatutos y no se admitirán a personas de dudosa reputación, hizo un llamado para valorar los antecedentes de quien hace unos días estuvo involucrado en la agresión a un reportero.

Ochoa Peña recordó que apenas en 2018, Gutiérrez Lazarus compitió en contra de Morena y de la 4T, elección que perdió.“Yo lo que puedo decir al respecto, es que hay una investigación, hay una demanda por parte de una dependencia federal, y están en ese proceso, seguimos confiando en que se respetarán los estatutos, donde habla que uno debe tener trayectoria limpia y bueno, la decisión la tendrá el partido a nivel nacional”, declaró.

Lejos de pensar en sumarse al proyecto de Pablo Gutiérrez Lazarus, quien se ha convertido en el favorito de Layda Sansores San Román remarcó, “yo considero que no debe participar ni siquiera, no debe pasar ni siquiera el primer filtro”.Ochoa Peña quien llegó a Morena en la víspera de la elección del 2018, compitió y perdió en Carmen para luego trabajar en la estructura del Gobierno federal, aseguró que los morenistas no tomaron con buenos ojos la inclusión del ex panista.

Manifestó que sí bien el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas de Morena para todos sin distinción, hay figuras que su reputación, o bien sus resultados en el ejercicio público dejan mucho que desear.

“Hay ciudadanos que quieren lo mejor para Carmen, hay que escucharlos a ellos, ellos ya vivieron la experiencia años atrás en su Administración, no quieren volver a repetirla, yo creo que todos estamos queriendo ese cambio verdadero que es consolidar la 4T en Ciudad del Carmen y por su puesto en todo el estado”, comentó.Insistió que la transformación, no llegará con una persona quien debe aclarar diversas anomalías; sin embargo, insistió que la dirigencia nacional de Morena tendrá la última palabra en cuanto a la definición del próximo candidato a presidente municipal de Carmen.