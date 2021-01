Rebelión en Morena por Hopelchén

La Diputada morenista, Selene del Carmen Campos Balam, tronó contra la coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, que el viernes fue registrada por la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) y representantes de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEEC).

Tras confirmarse que a los petistas les corresponderá designar candidatos a la Alcaldía de Campeche y Hopelchén, la Diputada aseguró que la quieren “sacrificar”, frenando sus aspiraciones de ser Alcaldesa de Hopelchén.

La legisladora plurinominal, quien ha tenido un discreto pasó por la Sexagésima Tercera Legislatura donde apenas ha presentado dos iniciativas y frecuentemente justifica inasistencias, reclamó en redes sociales que nadie la tomó en cuenta para la negociación.

Se lanzó de llenó contra la virtual candidata a la gubernatura Layda Sansores Sanromán y el Senador Aníbal Ostoa Ortega.

“Bajo qué argumentos decidieron que Hopelchén sea PT, porque no me arrodillé a Ostoa, años que le serví a LSS, hoy me pretendes sacrificar.” (sic.), escribió en Facebook.

Campos Balam, cercana al grupo de la súper delegada Katia Meave Ferniza y Manuel Zavala Salazar, recibió atención mediática cuando interpuso una queja en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhecam) contra su Coordinador Parlamentario, José Luis Flores Pacheco.

Lo señaló como responsable de incitar a un grupo de militantes a abuchearla en un evento de estructura que tuvo lugar a principios de noviembre en su municipio. Flores Pacheco, quien se perfila como candidato a Diputado federal, también procedió legalmente contra ella por los delitos de calumnias y amenazas.

A finales de noviembre, tras una reunión encabezada por Layda Sansores Sanromán, la legisladora chenera confirmó qué pese al proceso natural de su queja, había una “tregua” para apoyar el proyecto Laydista; acuerdo que está ahora en riesgo.