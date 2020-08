Rebosa de incapacidad 4T y video de Pío muestra su corrupción: José Segovia

Amlo y hermano, peor que los neoliberales

El caso de Pio, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es la oportunidad ideal para que el Gobierno de México acabe con la corrupción que impera en el país, afirmó el dirigente estatal del PRD, José Segovia Cruz.

A nombre de cientos de mexicanos, dijo que le toma la palabra al Presidente y espera que en breve presente los videos en la conferencia matutina para exhibir cómo desde la ilegalidad, se financian los partidos políticos, en este caso, el suyo: Morena.

El dirigente perredista señaló que este escándalo llega cuando el Gobierno Federal rebosa en incapacidad para atender la pandemia, no logra vender el avión Presidencial y sus proyectos insignias el Tren Maya y el Aeropuerto de San Lucía encuentran más obstáculos.

“El Ejecutivo dijo mucho del tema de Emilio Lozoya, hablaba de actos de corrupción y que no deberían quedar en la impunidad, pidió que se den a conocer todos los videos, además, decía que no importaba sí los videos se usan legalmente o no, pero tenían valor moral”, recordó.

De cara a este escándalo que involucra al hermano del Presidente, insistió que este Gobierno Federal es igual a los del periodo neoliberal, con los que AMLO luchó por 18 años.

En este sentido, Segovia Cruz urgió a que se presenten las denuncias correspondientes y se castigue estos actos de corrupción, ya que, si bien la donación de recursos para los partidos es legal, estos cerca de dos millones de pesos nunca se declararon al INE.

“¿Qué es lo que rescató de esto? Que el Gobierno federal fue construido e impulsado por recursos para comprar favores políticos eso nos demostró Pio López y David León Romero, a quien recientemente habían nombrado Coordinador de Distribución de Medicamentos y Vacunas, según para combatir la corrupción en ese rubro”, añadió.

Finalmente, el líder del sol azteca insistió en que López Obrador puede demostrar que no solo persigue y exhibe a sus adversarios políticos, sino que también es duro contra los actos de corrupción en los que incurren sus familiares.