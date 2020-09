Rebota Tribunal impugnación de Diputado de Morena

Revés al presidente del Consejo Estatal del partido Morena, José Luis Flores Pacheco, el Tribunal Electoral del Estado (TEEC) rechazó su impugnación a la Sesión del Consejo Estatal donde semanas atrás habría sido electo Ramón Magaña Martínez como presidente estatal de Morena. En sesión reservada, el Pleno del Tribunal Electoral emitió una resolución en los autos del expediente identificado con la clave TEEC/JDC/9/2020, formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.

Flores Pacheco argumentó que la designación de un nuevo Dirigente en una sesión del Consejo Estatal celebrada el 1 de septiembre es ilegal ya que adolece de fundamentación y motivación.

A su parecer se violentan las normas estatutarias del partido y una resolución previa de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, respecto a la ratificación de Patricia León López como secretaria General en funciones de presidenta del partido.

Tras analizar el caso, los magistrados determinaron que el medio de impugnación es improcedente, al no encontrarse colmado el requisito, el promovente omitió agotar la instancia intrapartidista, sin que se justifique la petición de salto de instancia (per saltum). Es decir, el también diputado local debió interponer su queja ante el órgano jurisdiccional de su partido y no recurrir en forma inmediata al Tribunal Electoral del Estado.

Ante ello, los magistrados determinaron que lo procedente es reencauzar el juicio ciudadano a la CNHJ de Morena; lo anterior, porque le corresponde a la referida Comisión resolver las quejas, denuncias y controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de este instituto político.