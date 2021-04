Rebrote de Covid latente pero hay responsabilidad social: CCEC

Los rebrotes siempre están de manera permanente porque la pandemia no ha acabado, señaló el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala. Como ha comentado en muchas ocasiones, el semáforo verde no es indicativo de que podamos hacer lo que nos dé la gana, al contrario, hay que seguir con las restricciones, hay que cuidar las formas y aunque al sector les ha dado muchos beneficios este semáforo, no como quisieran porque estamos en medio de una pandemia, pero recalcó en qué tenemos que seguir cuidándonos.

“Si llegara a haber un rebrote fuerte y se cambiase la condición del semáforo y se empiezan a cerrar empresas por protocolo de seguridad, pues obviamente va a traer más problemas, la situación ya duró más de un año y todavía el proceso de vacunación va lento, no se ha terminado, por eso hay que tener mucho cuidado, sería realmente muy preocupante y catastrófico que viniera una tercera ola y se tuviera que cambiar de color en el semáforo epidemiológico.

Bajo esta situación se tendrían que tener las restricciones, estar en casa permanentemente, lo cual sería trágico.

Comentó que a diferencia del año pasado, toda la situación nos ha enseñado, pues nadie sabía de cómo reaccionar ante la pandemia, y poco a poco vamos tomando las formas para acoplarnos al momento, a la vida como nos va llevando.

Sin embargo, dijo, esta forma de acoplarse hace que de alguna manera se baje la guardia y se empiecen las personas a confiar y ese es lo que trae precisamente esos rebrotes, estas complicaciones hace que las pandemias se alarguen más de lo que deberían de tardar y que esperemos que esta no dure más de lo que ya ha estado.