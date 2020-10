Rebrote de Covid sería devastador para el sector turístico: Jorge Manos

El Secretario de Turismo en el Estado, Jorge Manos Esparragoza, dio a conocer que debido al incremento de los números de contagios por el Coronavirus, la Feria de los Pueblos Mágicos que se realizaría de manera presencial, ha sido cancelada y ahora se hará de manera virtual el 9 y 10 de diciembre.

En entrevista para El Sur de Campeche, comentó que de darse un rebrote a nivel nacional como lo que está sucediendo en los países europeos, donde se tienen toques de queda y se ha regresado al confinamiento, para el sector turístico sería grave, pues aún se están levantando de una crisis de seis meses debido al inicio de la pandemia.

“Todo lo que está sucediendo en Europa está afectando a la industria turística, porque apenas hace unas semanas se empezaron a reactivar los vuelos de Quintana Roo a España, Suiza y con este nuevo confinamiento traerá que el turista extranjero evite venir a México, pero este posible rebrote afectaría a todo el sector”, dijo.

Reveló que debido a esta situación de rebrote en algunos estados del país, se decidió de manera muy responsable que la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos anunciado de manera presencial, ahora se realizará de manera virtual.

Apuntó que la afectación para el sector turístico sería grave al tener un segundo brote de coronavirus, pues todo aquel que se dedica a esta rama aún se levanta de meses difíciles.

“Ya se empieza a ver una lenta recuperación, hay que decirlo, pero si viene un segundo confinamiento, todo lo que habíamos avanzado en todos los Estados, no solo en Campeche, la afectación sería a la economía y a las fuentes de empleo, por lo que esperamos que no suceda esta situación, por lo que no tenemos que bajar la guardia ante este virus”, comentó.