Rechaza Canacintra presión de SEP federal para reinicio de clases presenciales

La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, señaló que el semáforo verde no significa que el virus haya desaparecido, significa que los casos están bajando, pero aún así se tienen que seguir cuidando para evitar algún rebrote.

“La SEP no puede presionar por llamarlo así, para el regreso a clases presenciales ya que estamos viendo los rebrotes en otros países del mundo y es una cuestión muy delicada, pues se ha comprobado que los niños pueden estar más expuestos a este virus por lo que esta petición es una ocurrencia”, dijo.

Señaló que el regreso a clases no puede ser presión por parte del Secretario de Educación, pues el gobernador ha dicho y señalado que en Campeche no se tendrán ocurrencias y como tal se confía en que las autoridades sanitarias locales no cederán a esta presión.

Ortega Azar dijo que en cuanto a la responsiva que solicita la SEP, los padres de familia no deberían de tener ningún problema. En este sentido en cuanto al semáforo verde, la Presidenta de la Canacintra dijo que esto va en favor también de la economía, favorece sí, pero siempre y cuando se tengan los cuidados correspondientes.

Expresó que también, para seguir manteniendo este semáforo verde se deberá de continuar con un aforo reducido, respetando todos los protocolos que otorgados por la Secretaría de Salud. Dijo que desde la Canacintra seguirán de manera permanente con la capacitación y apoyo a sus afiliados, ya que todos los empresarios son comprometidos y responsables, por lo que se reabrirá de manera presencial la atención con un horario reducido.