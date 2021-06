Rechazan ciudadanos decisiones de Salud

Sondeo

A partir del lunes 28 de junio cambió el semáforo epidemiológico a naranja y con eso las medidas y restricciones cambiaron, ante esta situación pedimos la opinión de los campechanos con estas preguntas: ¿Está usted de acuerdo con las medidas de restricción para la movilidad para prevenir más contagios?, ¿Cree usted que esas medidas son efectivas?, ¿Cuál cree usted que son las causas reales de contagios?, ¿Cómo resolvería usted a diferencia de la autoridad, las cosas para evitar contagios?

Yair Emanuel Can respondió: No la verdad no estoy de acuerdo, algunas si y otras no, el que la gente no obedece, hay mucha gente sin cubrebocas, a pesar de que hay gente vacunada, los que estamos sufriendo somos lo que aún no nos ponen la vacuna, la autoridad está mal en el sentido de cerrar calles, eso no beneficia en nada, la gente va a transitar donde sea y nosotros tenemos la culpa de que los contagios sigan subiendo.

Edi Martínez contestó: No estoy de acuerdo, no son efectivas, la causa principal es la ignorancia, con más propaganda o más restricciones como se hace en Mérida.

Luis Ángel Mijangos dijo: Sí estoy de acuerdo, si son buenas las medidas, yo pienso que cuando hicieron las campañas políticas aumentaron los contagios, ahí fue que aumentaron los casos, con el cierre de cantinas y dejar de vender licor.

Héctor Ramírez respondió: Ahora si restricciones, pero en las campañas acarreando a gente y diciendo que no había contagios que todo estaba bien pero no era verdad, ahorita si ya todo está mal pues ya que queda, cuidarse y dejarlo en manos de dios, si pero dañan a terceras personas que dependen de su sueldo, la población se confía y ahora la consecuencia es la ola de contagios, independientemente de las medidas que nos recomiende la autoridad es más responsabilidad de uno mismo acatar o saber si nos cuidamos o no, es nuestra decisión yo creo que las autoridades recomiendan lo que debemos hacer en general, pero está en uno mismo.

Mario Uicab opina: Sí estoy de acuerdo, si son efectivas, que la gente no respeta la distancia y salen a áreas públicas como el malecón y los parques, que la autoridad ponga multas a la gente que sale de su casa y solo anda paseando en la calle.