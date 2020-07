Rechazan clausura de gasolineras en el puerto I. del Carmen

API asegura que la empresa investigada es Distribuidora FUVA y es totalmente ajena al recinto portuario, y que esta ocupa un área concesionada a la Semarnat

El gerente general de la Administración Portuaria Integral en Carmen, Gonzalo Hernández Pérez, negó que las estaciones de gasolina y diesel dentro del Puerto Isla del Carmen fueran clausuradas por parte de la Fiscalía General de la República como se mencionó en medios nacionales.

El funcionario estatal precisó que la empresa investigada por presunto trasiego es Distribuidora FUVA S.A. de C.V., y es totalmente ajena al recinto portuario, pues esta empresa se encuentra en un área concesionada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no pertenece al recinto portuario.

Mencionó que dentro del API sí existen dos estaciones de gasolina de dos empresas distintas, pero en ninguna de ellas han realizado investigaciones o solicitado requerimientos por parte de la autoridad, dijo que en caso de necesitar apoyo de algo, al API estará a la disposición.

Están la de Santinelli y la de Oceamar, pero ninguna de esas ha estado investigada. Dentro del puerto no es, no hubo nada, sí sonaron algunos comentarios en medios nacionales, pero aquí adentro en el API no hubo nada, eso fue en la gasolinera de FUVA”.

“Dicha empresa no tiene algún contrato de arrendamiento dentro del API, no tenemos nada que ver, ellos se encuentran en un muelle concesionado a la Semarnat, ese es un predio privado ajeno a nosotros”, finalizó.