Rechazan padres de familia encuesta para regresar a las aulas

Rechazan padres de familia encuesta sobre regreso a clases presenciales, a través de un sondeo, comentaron a El Sur de Campeche que una encuesta no es suficiente para tomar una decisión tan importante que puede poner en riesgo la salud de sus hijos, así como también en la forma que se aplicará no es de confiar.

La señora Raquel Pereira, comentó que las autoridades deberían preocuparse por vacunar a toda la población, en lugar de hacer encuestas que no tomarán en cuenta la opinión de la mayoría de los padres de familia, ya que el punto de vista de 600 no es suficiente.

“Creo que la cuesta esta demás, solo es perder tiempo, el que se necesita para vacunar a todos los que faltamos, al menos yo no mandaré a mis hijos a la escuela hasta que todos estemos vacunados, porque para mí garantiza seguridad”, manifestó.

Mientras tanto, la señora Jacinta Reyes, dijo que desconoce sobre la encuesta, que solo sabe lo que ha visto en las noticias, ya que ninguna autoridad educativa de la escuela de su hijo ha dado información sobre eso, por lo que deja dudas y desconfianza.

“Quién sabe a quiénes van a encuestar, seguramente como ya quieren que nuestros hijos regresen a clases, harán encuestas a conveniencia, por mi parte yo no llevaré a mi hijo a la escuela si toman esa decisión, no hay condiciones, siguen los contagios, es poner en riesgo la salud y vida de mi hijo”, refirió.

El señor Javier Domínguez, mencionó que desconfía en la encuesta que realizarán a padres de familia, ya que hasta ahora las maestras de sus hijos no han comentado nada y por lo que sabe ni van a encuestar a la mayoría de los padres, además, que no considera que una encuesta no debe ser un factor para determinar el retorno a las aulas escolares.