Rechazaremos explotación de recursos naturales y culturales de Calakmul: Luis Felipe Mora

Los habitantes de Calakmul no permitirán la explotación de sus recursos naturales o culturales, si estos no traen ningún beneficio para el desarrollo de esta región, aseguró el Presidente Municipal, Luis Felipe Mora Hernández.

Sin conocimiento de que en Estados Unidos se discuta la posibilidad de entregar al arqueólogo Richard Hansen recursos para su proyecto “Maya Security and Conservation Partnership Program” en la zona arqueológica de Calakmul, el edil lamentó que en el extranjero se valore más las riquezas mexicanas.

“Tenemos que promover Calakmul, aquilatar más la riqueza que tenemos en Calakmul, creo que ahora no le damos el valor que tiene a nivel federal y mundial, somos Patrimonio Mixto de la Humanidad”.

Reconoció el respaldo del Gobierno estatal y federal, pero mientras que el primero aborda y busca respuesta a los problemas reales del municipio como la falta de agua, el otro ha improvisado proyectos que no han dado el resultado esperado.

“Hemos tenido apoyo de las políticas federales, pero no han impactado como debería, hay una derrama económica fuerte en Calakmul, pero el PIB no sube no hay producción, estamos en cero a pesar de las grandes inversiones que llegaron en las estrategias para que el campo produzca”, dijo.

¿Se refiere al programa Sembrando Vida? Se le cuestionó.

“Podemos hablar de ese y otros programas más, en el tema de sembrar caoba, cedro, un árbol maderable que veremos respuesta en 10 o 15 años, tenemos que tener políticas a corto y mediano plazo que urge para activar la economía”, respondió.

Mora Hernández invitó al Gobierno Federal a reconsiderar las inversiones y buscar alternativas que sí funcionen, insistió en que se debe valorar Calakmul e invertir para que pueda detonar turísticamente.