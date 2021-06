Recómputo da certeza y legalidad: Améndola Avilés

El analista político Víctor Améndola Avilés, asumió que con la entrega del acta de cómputo a la candidata Layda Elena Sansores San Román, inicia el proceso de impugnaciones ante lo cerrada que es la diferencia entre los candidatos a la gubernatura, el recómputo de los votos es un derecho que tienen tanto los aspirantes a gobernador, así como los ciudadanos, puesto que debe haber certeza en la elección que tuvo la población.

“Cuando la diferencia de votos entre el primer lugar y el segundo sea menor al número de votos nulos de una elección, procederá un recómputo de las casillas de selección, estamos en este supuesto, por lo tanto, es altamente probable que nos vayamos a un recómputo de la elección, no porque se le quiera desconocer a la señora, no porque no se le quiera reconocer el triunfo a Morena, sino porque estamos en el acatamiento de una normativa electoral”, manifestó el analista político.

Pese a la alta probabilidad de presentar impugnaciones a la elección por la gubernatura, el también ex dirigente del PRD señaló que hay que tener confianza en los tribunales electorales, ya que el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Francisco Ac Ordóñez, fue nombrado por la mayoría del Senado que al día de hoy ostenta Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), haciendo el señalamiento, ya que en caso de no resultar las impugnaciones en favor de Layda Sansores, comiencen con las acusaciones de que Ac Ordóñez es un Presidente impuesto por las esferas del poder.

Por otra parte, la virtual ganadora de la elección, Layda Elena Sansores San Román, el pasado domingo 13 de junio gritaba a los cuatro vientos que había recibido la Constancia de Mayoría Relativa por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), cuando solamente se le había entregado el acta de cómputo, Améndola Avilés señaló que quizá no es más que una manera de transmitir confianza a sus simpatizantes, ya que al final de cuentas las cosas se presentaron de una forma, pero realmente son otras, por lo que la candidata haya afirmado haber recibido la constancia de mayoría no significa que sea verdad.