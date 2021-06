Reconocen ciudadanos haber bajado las medidas sanitarias

Con el relajamiento de las medidas sanitarias y que la propia sociedad vive como si no hubiera Covid, esto ha puesto en riesgo a todos otra vez. Al hacer estas preguntas: ¿Ha relajado usted las medidas de salud como lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas, distanciamiento social y confinamiento?, ¿Ha evitado reuniones sociales o ha evitado ir a restaurantes o ir al cine para cuidarse?, ¿Sabe usted que a pesar de estar vacunado puede contagiarse de Covid-19? Y ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de los nuevos contagios? ¿De usted o de las autoridades?

Los entrevistados coinciden en haber relajado las medidas y de asistir a lugares públicos o reuniones familiares, aumentando así los contagios.

Candelaria Pacheco dijo que sí relajó las medidas de higiene, sí ha evitado salir a lugares públicos, si se corre el riesgo aún con la vacuna pienso que es responsabilidad de las autoridades porque ellos nos dicen que estamos en semáforo verde y dejamos de cuidarnos tanto.

Héctor Moo Medina contestó que sí ha dejado de cuidarse o por lo menos ya no tanto como al principio, las salidas, sobre todo, al cine sí las he evitado, es responsabilidad de nosotros mismos, la gente ya no respeta las medidas y salen a lugares públicos cuando no deberían.

Guadalupe Quijano respondió: Sí he relajado un poco las medidas de salud, sobre todo, el resguardo en casa, últimamente he acudido a reuniones de familia, sí estoy informada de que a pesar de la vacuna podría contagiarme, es responsabilidad de ambos, no todos podemos quedarnos en casa por necesidades de trabajo y otros por información incorrecta que nos dan las autoridades.

Clara Xequé dijo que sí está consciente que bajó un poco la guardia, las salidas sí las he evitado y también mi familia, las vacunas son para aminorar los contagios pero de todos modos nos podemos enfermar, creo que es culpa de nosotros porque aún debemos cuidarnos y no lo hacemos hay mucha gente que anda en la calle sin cubrebocas.

Beatriz Dzul Panti respondió que la gente ya no le tiene tanto miedo al Covid-19, ya no se cuidan, en mi caso yo sí me cuido pero veo que muchos ya no, y en parte es culpa de las autoridades que han permitido apertura de negocios, parques y más dónde se reúne mucha gente.