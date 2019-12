Elecciones no están en riesgo, pese a recorte

Prevista la distritación de los dos nuevos municipios Seybaplaya y Dzitbalché, así como la instalación de un consejo distrital y un consejo municipal a efecto de que se pueda recibir la votación en los nuevos municipios de esta creación.

Aún con recorte presupuestal de poco más de 100 millones de pesos, el proceso electoral no corre peligro, garantizó la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Mayra Fabiola Bojórquez González, tras recalcar que es una actividad no optativa, por lo que analizan la posibilidad de solicitar una ampliación de recursos.

-Son actividades obligatorias, entonces, en ese momento podríamos vislumbrar la posibilidad de realizar o solicitar una ampliación presupuestal por proyecto específico -puntualizó.

En entrevista, precisó que ya habían sido informados por parte de la Secretaría de Finanzas, de una reducción de 109 millones de pesos al presupuesto original presentado por el IEEC, y ajustes en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, e incluso a lo correspondiente a partidos políticos.

-A nosotros nos queda seguir trabajando, si tenemos que hacer un trabajo de escritorio muy pulcro, para efectivamente verificar que actividades tenemos que garantizar a efecto de apegarnos al presupuesto que nos fue aprobado por el Congreso del Estado de Campeche – señaló.

Agregó que todos quienes integran el IEEC, trabajan al cien por ciento para lograr que se cumplan con todas las actividades, “recordemos que la base principal del Instituto Electoral es la gente, las y los servidores públicos que día con día trabajan y realizan su mayor esfuerzo”.

A pregunta expresa, indicó que ya habían previsto la distritación de los dos nuevos municipios Seybaplaya y Dzitbalché, así como la instalación de un consejo distrital y un consejo municipal a efecto de que se pueda recibir la votación en los nuevos municipios de esta creación.

-También implica un gasto, porque es la instalación completa de una oficina, de un consejo distrital, de un consejo municipal, el nombramiento de los y las consejeros, de los secretarios, van a haber representantes de los partidos políticos acreditados ante esos consejos, el personal operativo que tiene que estar en esos consejos y que son los que realizan las distintas actividades como los recorridos para la ubicación de casillas, y el recorrido para ajustar el dispositivo de traslado de paquetes electorales.

En cuanto a la reducción del presupuesto a partidos políticos, subrayó que no se puede hablar de este tema sin abordar el esquema de financiamiento público para compensar el otro. “Entonces, sí me parece que es un esquema mucho más complejo y que va mas allá de solo poner en la ley, lo reduzco del 65 al 32.5, de esta manera estaríamos realizando una reforma que no es integral, que no está entendiendo a las demás cuestiones realizadas con la fiscalización de los recursos, porque al final que es lo que buscamos con todo el esquema de financiamiento para los partidos políticos, que los recursos que reciban, que cada peso que reciban se encuentre debidamente asentados en sus registros contables y que la autoridad electoral pueda fiscalizar, revisar la procedencia lícita de esos recursos”, abundó.