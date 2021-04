Recuerdos dolorosos

Rodolfo BERNÉS GÓMEZ

Ana Bertha Campos Gutiérrez es el personaje del que hoy les platicaré, persona por demás importante en mi vida.

Hace unos años, Roger Aragón, mi primo, en una plática me reprochó “en buen plan”: cuando falleció mi mamá no estabas ahí. La verdad me dolieron mucho sus palabras. Mi tía Bertha era como mi abuelita, me quería y la quería muchísimo.

He intentado hacer memoria dónde me encontraba ese seis de septiembre de 1995, fecha en que mi tía partió hacia un mejor espacio. Lamento profundamente no haberme enterado a tiempo de este suceso, pero estoy tranquilo, pues ella sabe que no fue intencional mi ausencia.

El esposo de mi tía Bertha era hermano de mi abuelita Ramona, se llamaba Manuel Aragón Morales, y era propietario de una tienda ubicada en la avenida República, esquina con calle 45, justo frente al parque que nos vio nacer.

Esta mi familia tuvo cuatro hijos, José Nemesio, Luis Manuel, Rosa y Roger Armando, quienes en realidad son mis tíos, pues son hijos de un hermano de mi abuela, pero por la similitud de edades nos llamamos “primos”.

Mi tío Manuel tuvo otros dos hijos, Manuel y Bertha; Manuel en su juventud boxeaba, decían que era malo en estas artes, pero se aventaba al ring, su nombre pugilístico Kid Horizonte, en referencia al nombre que ostentaba la tienda de mi tío.

Mi recuerdos de esa tienda son muy claros, la recuerdo perfectamente, un gran mostrador que en uno de sus extremos tenía unos espacios muy amplios donde almacenaba los granos, una de las dos puertas que daban a la avenida República se mantenía cerrada, ya que ahí tenía carbón, petróleo y mercancía variada, justo en el fondo, a un lado derecho, una puerta que daba a un zaguán muy grande y al final de este una puertecilla que tenía una cortina de tela que colindaba al comedor de la casa.

Son innumerables los recuerdos bonitos que guardo de este espacio, recuerdo mucho que mi hermano Raúl y yo íbamos a la tienda a eso de las cuatro de la tarde, hora en que le llevaban pan a mi tío para su venta, mi hermano y yo comprábamos pan francés, le ponía mi tío mantequilla esa que se le conocía como de carreta (no sé el porqué del nombre), y sacaba de un tirol chiles jalapeños y para nosotros era un manjar que saciaba nuestra mañosidad.

En la tienda se vendían sobres con figuritas para el llenado de planillas, Roger mi primo hacía trampa, pues se las ingeniaba para revisar los sobres, sacar las que le hacían falta y sellaba de nuevo los sobres y “no ha pasado nada”, era siempre el primero en llenar sus planillas.

Siempre fue un tipo muy ingenioso, a falta de recursos suficientes, compraba pintura para tela y pintaba sus camisetas, yo se las envidiaba en buen plan, todos los primos jugábamos en el parque, fueron tiempos verdaderamente felices para todos nosotros.

Algunos amigos se reunían con nosotros para jugar, el Negro Sánchez, la Chela, Carpizo, Marilú, Clara Esther, por cierto cuando esta última cumplió 15 años, Raúl mi hermano fue su chambelán, y todos nosotros trajeados como parte de sus acompañantes, Pepín, Roger, su hermano el Negro Sánchez, creo que en total se juntaron 15 como lo marcaban los cánones de la época.

No recuerdo ningún pleito entre nosotros, nuestras madres se llevaban muy bien, éramos familia y nos tratábamos como tal.

Mi tía Bertha era muy querida por sus hermanos y primos, tenía unos parientes de Tabasco y en Michoacán que la visitaban una o dos veces al año, los de Tabasco eran muy amigas de mi madre, una de ellas cuando venía a Campeche, me “raptaba” y me llevaba a la Alameda o algún parque para que jugase, me quería mucho, su nombre: Gabriela Gutiérrez Lomasto, era la cronista de la Ciudad de Villahermosa, además muy aguerrida, enfrentada con gobernadores y políticos.

Algo singular me sucedió con esta mujer, resulta que desde muy pequeño la dejé de ver, tal vez de unos tres o cuatro años; pues resulta que hace unos años vino a Campeche y fue a visitar a mi madre y preguntó por mí, quería verme. Yo siempre sin conocerla tenía un cariño especial hacia ella, por todo lo que me comentaba mi madre sobre ella.

En esa ocasión vinieron a Campeche, pues le dieron un reconocimiento a su esposo. Investigo con una de mis primas y me comentan que estarían en el parque del centro a una determinada hora, era domingo y el parque se encontraba muy lleno, la busco sin resultado, pero encuentro ahí a unos parientes que me dicen habían ido a un restaurante de San Francisco a cenar.

Me dirijo al sitio, estaciono el automóvil, me bajo, a lo lejos veo la mesa con mis primos y mi madrina Gabriela, me voy acercando, voltea hacia donde yo estaba y dice “ahí está Fito”, cómo lo supo, después de haber dejado de ver a un pequeño de unos pocos años, y ver a una persona que ni en mucho se parece a ese pequeño y saber que era yo, la verdad que me emocionó, y la abracé con muchísimo cariño, y me dijo “qué te has hecho, tan bonito de chico”, jajaja, todos en la mesa se rieron.

Al otro día la fuimos a buscar donde homenajearon a su esposo y nos fuimos a comer a un restaurante donde me contó de sus encuentros con políticos, y de muchas cosas más, fue una velada muy satisfactoria y emotiva.

Me comentaba que un político, hoy encumbrado, que la llamaba mamita por el cariño que este le tenía, le ofreció una senaduría, rechazándola pues me decía: a él lo quiero mucho, pero está rodeado de una bola de mentecatos que son unos bandidos y oportunistas, y le agregó, si tú haces o dices alguna tontería, te lo grito en tu cara, mejor sigamos como amigos.

Después ya no regresaron a Campeche y unos años después supe de su partida al Creador.

De los parientes que la visitaban, habían muchachas de mi edad, un par de ellas fueron mis novias, por suerte nunca se me juntaron, jajajaja, en buen brete me hubiese metido.

Una anécdota que recuerdo mucho, sucede cuando una de las familias que la visitaban llegaron a Campeche; era alrededor de las dos de la tarde cuando estos llegaron, para variar yo estaba en casa de mis tíos, como buena anfitriona los invitó a comer, y yo de metiche ayudándola, mi tía había cocinado unos coditos y tenían un sabor delicioso, lo que todos los comensales no dejaban de comentar; yo le decía delante de todos, tía, ¿por qué no les sirve más?, ella, como si la Virgen la hablara, veía para otro lado, yo insistiendo y ella ignorándome, y después de un rato, me tomó cariñosamente del brazo me llevó al zaguán que colindaba con la cocina-comedor y me dijo “Fitoy (así me decía), no ves que ya no queda”, solo pude soltar una pequeña risa.

Cambian su domicilio a la calle 12, en el barrio de Guadalupe, a donde ocasionalmente la visitaba, no faltábamos a sus famosas novenas, ya que mi primo Roger montaba unos monumentales nacimientos y hacían su novena con órgano, y mucha algarabía, recuerdo que Carlos el esposo de Rosita en el brocal de un aljibe preparaba horchata, se sentía un pavo real, cuando le decían que estaba riquísima, lo que no me gustaba era que estas novenas tardaban mucho tiempo, la casa tenía una sala muy grande, y se abarrotada hasta no más.

Cada año para navidad y año nuevo, con mi familia hacía un recorrido por las casas de algunas personas muy queridas, la primera parada la casa de mi tía Bertha, después de un rato y brindar seguíamos nuestro recorrido.

Mi tía por su problema del azúcar pierde una pierna, y por las tardes la sentaban en su silla de ruedas y la colocaban frente a la ventana y ahí platicaba con cuantos pasaban por ahí.

Mi primo Roger Armando, hijo de mi tía Bertha, que a mi juicio uno de los mejores hijos que haya conocido, si no que el mejor, acostumbraba ir por mi tía y llevarla a pasear por la ciudad; en una de esas ocasiones al pasar por Santa Ana se bajó a mi negocio y me dijo “Ahí está tu tía (refiriéndose a su mamá) a la que tanto quieres y no la has ido a ver desde que le amputaron la pierna”, me acerqué al carro la abracé con todo el cariño que le tenía y le pedí perdón por haber sido tan ingrato y no haber tenido el valor de verla sin su pierna, y juntos lloramos.

Por alguna razón, tenía que viajar frecuentemente a la ciudad de Mérida, ya de regreso le compraba algún pan o algún presente y llegando a Campeche, antes de ir a la casa pasaba a verla y se lo entregaba, me recibía siempre con el cariño de esos que se sienten y que te regocijan.

Siempre la recuerdo con mucho cariño y me felicito de haber coincidido con ella en tiempo y espacio, fue una mujer que enriqueció mi vida.