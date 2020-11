Recuperación de 25% reportan restauranteros en un mes de semáforo verde

Tras casi un mes de que Campeche se encuentre en semáforo verde, las ganancias en los giros comerciales han incrementado entre un 15 a 25 por ciento, tanto en el Centro Histórico como en el malecón, coincidieron empresarios restauranteros. El Presidente de la Asociación de Comercios de la Calle 59, Luis Emilio Ortiz de la Peña, dijo que desde que se dio a conocer esta semaforización ha sido ha sido todo un reto, pero están cumpliendo los objetivos.

“Gracias a los cuidados de los empresarios y gracias al apoyo de la ciudadanía, en respetar los protocolos sanitarios, es que se ha logrado permanecer en el semáforo verde, el cual nos ha ayudado a salir adelante después de muchos meses que mantuvimos nuestras puertas cerradas”, dijo.

Señaló que el 90% de los empresarios asociados ya se han reactivado en su totalidad, siendo únicamente los bares los que siguen cerrados, sin embargo, la recuperación económica se está viendo.

Por su parte, el Presidente de Campeche Unido para el Desarrollo Integral Restaurantero (Cudir), Abraham Cervera Ganzo, comentó que el semáforo verde ha ayudado de manera significativa al sector restaurantero de Campeche.

Apuntó que las ventas dentro de este sector registran hasta un 50 por ciento, lo cual ha empezado a estabilizar a los empresarios que se dedican a este ramo, por lo que exhortó a los ciudadanos a continuar con las medidas sanitarias.

“Las últimas semanas han sido si no favorables, al menos de mejoría para los restaurantes, aunque todavía no han regresado a los números previos a la pandemia, por lo menos ya no les está costando dinero mantenerse abiertos”, expresó.