Recurso de gobiernos autoritarios, pretender regular redes sociales: Barra de Abogados

El Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez, opinó que lo que se pretende con la regulación de las redes sociales por parte del Gobierno Federal es mantener el control, porque el estado busca mantener el control del poder y de la libertad, de las ideas, por ejemplo.

“Los países donde se tiene el control de las redes sociales, hablamos de China, por ejemplo, es el caso extremo, estamos ante gobiernos autoritarios, el pretexto que están utilizando es que las redes sociales pueden rebasar al propio estado, lo cual no es cierto, eso no ocurre porque lo que se expresa es la libertad individual. Sin embargo, atendiendo a la penetración social que tienen las redes sociales, al estado político les gana la tentación de controlarla porque hasta ahora es el único medio de comunicación que no logran controlar”, dijo el abogado.

Explicó que en la televisión está el tema de concesión y en la prensa escrita, que es libre y no es concesionada, no hay control, pero también se encuentra sujeta a una revisión a diferencia del espectro del Internet que no tiene filtro.

El Face, Twitter, Instagram y otras aplicaciones no se pueden y no se debe establecer un control de esta manera, porque lo que hay de fondo es asegurar y controlar la libre expresión de ideas que es la manera moderna y más actual de expresarse de los ciudadanos.

Indicó que como no han podido meter la mano, entonces ahora sí mediante una reforma lo quieren limitar para que se tenga la justificación, evidentemente se trata de un tema de control.

Opinó que no se debe permitir la regulación de la leyes en redes sociales, pues se trata de sitios donde te suscribes voluntariamente, si aceptas las políticas que establecen, además, es como un club social donde tú aceptas las reglas de funcionamiento y con el respeto de esas reglas que tú les das, expresas tu vida social o pensamiento respecto a cualquier tema.

Señaló que la Constitución y los derechos humanos protegen la libre expresión de ideas y estas se encuentran bien expresadas en una red social de manera libre y voluntaria, siempre que no exista una afectación a terceros.

“Si esto afecta o agradece a terceros, pues las propias reglas del club social que tú escogiste o aceptaste no lo permiten, te dan de baja, eso está establecido, tú escoges tu idea, tú puedes pertenecer o no nadie, te obliga a pertenecer a una red social ya sea una de paga o libre o lo que fuere nadie te limita”, dijo.

Finalmente, expresó que en una red social, el único que garantiza un respeto de derechos a terceros es el propietario de la red social, porque recordemos que las redes sociales no son bienes públicos, son bienes particulares.