Redes sociales será arena de campañas: PRI y PRD

Las dirigencias locales del PRI y del PRD ven con buenos ojos el uso de las redes sociales para la campaña electoral del próximo año, sin embargo, también coinciden en la necesidad de seguir en las calles escuchando las necesidades de los ciudadanos. Para el líder perredista José Segovia Cruz, su partido pretende llegar a los campechanos con propuestas responsables, pero sin erogar recursos cuantiosos en publicidad.

Consideró que lo ideal es tener una estrategia sólida, clara y atractiva que de manera orgánica llegue a cientos de personas, sin embargo, también fue claro al decir que no todos tienen acceso a las redes sociales y a ese sector de la población se le tendrá que seguir visitando. Expuso que en la campaña que viene, los candidatos del PRD o de la coalición (según sea el caso) seguirán haciendo recorridos, pero vigilando el cuidado de las medidas sanitarias y evitando los eventos masivos donde pudieran existir rebrotes de COVID-19.

Indicó que en estos encuentros, los políticos conocen las necesidades de la gente y pueden pulir su plan de Gobierno para darles respuesta. Añadió que sí bien las cabeceras municipales tienen acceso a internet, hay comunidades alejadas en Calakmul o Candelaria, por ejemplo donde no es posible la interacción digital.

“En algunos casos se tienen problemas de electrificación, por ejemplo, no pensemos en el internet, sino en este servicio de energía eléctrica que eventualmente tendríamos que ir solucionando; a esas personas les tenemos que llevar nuestras propuestas, pero como ya lo dije cuidando las medidas sanitarias”, explicó. Y agregó “en otros casos, claro que serán las redes una herramienta importante, pero también el llamado a la gente, es a no creer todo lo que se publica, será necesario verificar la información para no caer en el juego de la desinformación”.

El PRI con un organismo enfocado a las redes sociales

El Presidente del PRI Ricardo Medina Farfán, confirmó que el tricolor es el único instituto político con una agrupación enfocada a difundir su actuar a través de redes sociales.

Mencionó que el Movimiento PRI.MX está conformado por militantes con conocimiento de las redes sociales y que en forma voluntaria prestan su tiempo para difundir las acciones que realizan, todo sin recurrir al pago de publicidad.

Con el proceso electoral en puerta, aseguró que esta organización se irá fortaleciendo porque será importante que las propuestas del PRI y sus aliados se den a conocer en todo momento; sobre todo las de interés para los jóvenes, principales usuarios de las redes sociales. Recordó, además, que en el confinamiento por la pandemia, fueron las redes sociales un aditamento importante para brindar información y para el próximo año en la elección lo serán también.