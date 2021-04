Refrenda Christian Seguro Popular campechano en Calakmul

Medicinas con póliza para garantizar abasto e incentivos a los médicos

“No hay municipio alejado o apartado cuando se trata de ayudar a su gente”, afirmó el candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Christian Castro Bello, al visitar la villa de Xpujil, Calakmul.

En un nuevo día de campaña, ahora acompañado de la candidata a la Alcaldía de ese municipio, María Cruz Cupil Cupil, a diputados federales Ana Martha Escalante Castillo y local Luis Humberto Castillo Valenzuela; resaltó que trabajará todos los días para que los 13 municipios reciban los apoyos del Gobierno que encabezará.

Christian dijo habrá programas importantes para la reactivación económica, se apostará por infraestructura social básica a fin de que ningún poblador de Calakmul tenga carencia de los servicios básico. Tema central será la salud.

Expuso que de su plan presentado el martes, hay tres puntos importantes que impactarán de lleno a los pobladores de esta región.

“El primero es el Seguro Popular Campechano, Morena nos lo arrebató, no permitiremos nunca más, que en ningún evento a los que vamos la gente se acerque quejándose por eso, gente que fue lastimada y le arrebataron los programas, no lo podemos permitir más”, declaró.

Aseguró que hizo una planificación detallada para los próximos años, encontrando viabilidad para hacer realidad todos y cada uno de los proyectos que ha presentado en estas semanas de campaña.

“Sí se puede hacer, que los enemigos o adversarios digan que no es porque no tienen capacidad, se puede hacer con un manejo escrupuloso de los recursos públicos… En cuanto a la problemática del abasto de medicamentos, a la gente cuando vaya a un Hospital y no tengan medicamentos les daremos la póliza para ir a la farmacia, el Gobierno se los pagará en menos de 24 horas”, apuntó.

Christian significó que un tema importante serán los tratamientos post Covid-19, “sabemos que mucha gente tuvo secuelas o continua con las secuelas, no los abandonaremos porque es una enfermedad grave, que aún y después de superarse puede tener repercusiones graves”.

Finalmente, al candidato del PAN, el PRI y el PRD, aseguró que el personal médico recibirá incentivos y apoyos como reconocimiento a la gran labor realizada, igualmente se garantizarán la mejor infraestructura en Centros de Salud y Hospitales.