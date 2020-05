Regresará la normalidad

Sin embargo, esto no significa que ya estemos libres del virus del Covid-19, por lo que tendremos que continuar con las medidas sanitarias, con el propósito de reactivar la economía, asegura el alcalde Óscar Rosas

El plan para el regreso a la “Nueva Normalidad” que comienza a partir del 1 de junio, no significa que la gente pueda salir libremente de sus casas, pues se trata de la reactivación económica de las ciudades con la permanencia de las medidas sanitarias de sana distancia, cubre bocas y gel antibacterial, señaló el alcalde Óscar Rosas González.

El alcalde carmelita, indicó que es necesario que se implementen las nuevas disposiciones para que la isla regrese paulatinamente a sus actividades comerciales y empresariales, cuidando siempre a las personas de los grupos vulnerables que padecen enfermedades crónicas, como bien se explicó en la rueda de prensa que realizó el Gobierno Federal la mañana del miércoles.

Tras 51 días de distanciamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus, la economía local se ha visto desacelerada y por ende, el pago de impuestos también ha ido reduciéndose, colocándose en dilema a los gobiernos de los tres niveles, pues sin producción no hay derrama económica y los comerciantes no pueden saldar sus obligaciones tributarias.

Pero recalcó, que esto no significa de ninguna manera que la gente deba relajar su cuidado personal o de sus familias, el virus no se ha ido y aún no hay vacuna que la mitigue, por ello es importante que para evitar un segundo brote se mantengan las mismas medidas sanitarias impuestas hasta el momento.

Recalcando que la cuarentena para las personas de la tercera edad y menores con enfermedades crónico degenerativas, es continuar con la sana distancia en comercios, establecimientos, transporte público, el uso de cubre bocas en todo momento y la aplicación de gel antibacterial, y lavarse las manos constantemente.