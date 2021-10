Regresarán las escuelas útiles, no todas están listas: SEDUC

“Para que sea completamente seguro, la Gobernadora instruyó que el regreso si sea solamente voluntario, pero además, solo si regresan a las escuelas en donde hayan condiciones físicas y de servicios, en las escuelas en donde no hay condiciones, no se va a regresar”, destacó el Secretario de Educación, al señalar que se cuentan con un total de 2089 escuelas en el Estado.

Agregó que actualmente hay un registro de 140 escuelas de educación básica que fueron dañadas por sufrir constantemente robos, sin embargo, ya existe un plan de rehabilitación.

“Las escuelas que no tienen condiciones, son las que fueron vandalizadas gravemente, que son alrededor de 140 escuelas, especialmente de Carmen y de Campeche que es en donde hay mayor incidencia, fueron vandalizadas de menor gravedad a mayor gravedad, pues fueron afectadas por robos una y otra vez, en donde se llevaron ventanas y la tuberías, no hay energía eléctrica, esas, definitivamente, sino quedan bien no serán activadas”, señaló el Secretario de Educación.

Agregó que de las casi 140 escuelas, ya se están atendiendo alrededor de 50, el costo total de la reparación para que queden en condiciones, asciende a los 40 millones de pesos “de los cuales, se tienen actualmente 18 millones que se están ejerciendo, lo que nos lleva a la conclusión que, en el momento que se termine de ejercer, que fue activado de la administración pasada, ya habrá condiciones para estas escuelas, la Gobernadora nos ha instruido que hagamos esfuerzos, de invertir económicamente a las escuelas que no tienen, para poder contar con alrededor de 50 a 60 escuelas vandalizadas para que estén listas para el regreso a clases”.

Explicó que a nivel nacional 630 escuelas han contado con recursos de un programa federal denominado “La Escuela es Nuestra” que ofrece un fondo económico de 150 mil hasta los 500 mil pesos, “para atender las necesidades de infraestructura urgentes y de sanidad, que los padres de familia decidan enfrentar”, precisó.

“La instrucción de la señora gobernadora, Layda Sansores San Román, fue sí al regreso a las aulas, de las niñas y de los niños, recordemos que los maestros ya lo habían hecho, los maestros ya están en las escuelas, ya están convocados a ir todos los días a las escuelas, el regreso que se planteó en el plan estatal de regreso a las aulas que instruyó Layda Sansores San Román, fue de las niñas y de los niños, este se estableció que fuera ordenado y seguro, que conforme a los lineamientos que establece la Secretaría de Salud podamos cumplir paso por paso, aquellas normas que nos permita un regreso con menos contagios”, mencionó.

“Ya se habían puesto en operación alrededor de 904 escuelas desde la última semana de agosto, que incluían 600 escuelas básicas, lo que hicimos fue asistir a las aulas con menos densidad poblacional y las aulas de las comunidades de 2 mil 500 habitantes”, apuntó.

Por último, señaló que dentro de la convocatoria del regreso presencial a las aulas, también hay cinco estrategias o cinco modalidades que consiste en “50 por ciento del grupo el lunes, el otro 50 por ciento el miércoles, otro 50 por ciento el martes, el otro 50 por ciento el jueves y el viernes siempre será para abatir el rezago y asesorías para los padres de familia, de tal suerte que teniendo las condiciones, promover el regreso a las escuelas que puedan ir promoviendo que puedan regresar a las 2089 escuelas en el estado”.