Regreso a clases, riesgo latente: Morena

El regreso a clases es un riesgo latente, donde padres y autoridades tanto locales como federales tienen que poner de su parte para que esto no derive en un incremento desmedido de contagios por Covid-19, opinó el diputado Rashid Trejo Martínez.

Para el legislador morenista este no es el momento de retornar a las aulas, porque si bien, un gran número de personas ya fueron vacunadas, no significa que el riesgo de enfermar haya desaparecido.

Afirmó que el plan para reactivar las actividades educativas, quizás debió iniciar con los estudiantes de mayor edad, aquellos que ya comprenden los peligros de la pandemia.

“A lo mejor regresar los alumnos de preparatoria y carrera, ciertos niveles, porque son un poco más consientes, es muy diferente mantener entre los niños de kínder, de primaria o secundaria la sana distancia o que estén siempre aplicando el gel antibacterial, en mi opinión, los jóvenes con mayor madurez sería lo ideal en estos momentos”, asentó.

Dijo que el mayor temor es la posibilidad de un incremento desmedido de casos entre los menores de edad, “ojalá y no sea así, que no haya mayores afectaciones, esperemos que no pase nada”.

Sin embargo, al cuestionarle sí se trata de una postura irresponsable del Gobierno Federal, Trejo Martínez, recordó que en todo el mundo la tendencia recomendada por la UNICEF es iniciar el desconfinamiento en forma ordenada y el paso siguiente es abrir las escuelas.

En este sentido, insistió en el llamado a los padres de familia para intensificar las medidas preventivas, para que todos los niños, niñas y jóvenes estén preparados para el retorno a las aulas en el momento que la autoridad así lo determine.

Asentó que el Plan preparado para el lunes, contempla clases presenciales en comunidades con cierto número de habitantes y en caso de que los tutores determinen no llevar a sus hijos las clases en línea siguen siendo una alternativa importante para no detener la preparación académica.