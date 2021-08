Relajamiento de medidas extendería 2 años más la pandemia: Zaldívar Báez

“Incremento de casos no ha sido fallo de la Secretaría de Salud, simplemente nos hemos confiado, después de haber sido ejemplo a nivel nacional siendo el primer Estado en pasar a semáforo verde”, aseguró el Subdirector de Salud Pública, Manuel Julián Zaldívar Báez, al señalar durante una videoconferencia, a través de la plataforma ZOOM, con diferentes representantes de los medios de comunicación que por varios minutos platicaron sobre el panorama actual de Campeche con respecto al Covid-19.

“En diciembre vimos el relajamiento o la necesidad de la población de salir a la calle, incluso de retomar labores porque muchísima gente fue afectada económicamente y necesitaban rehacerse, esto fue orillando a que se relajaran las medidas y obviamente los contagios incrementaron.

No tuvimos una segunda ola como otros Estados que tuvieron un pico importante y luego una tercera ola, nosotros realmente no tuvimos un segundo pico cuando hacemos nuestros gráficos, sin embargo, fue en febrero o marzo que tuvimos un pequeño repunte como resultado de este relajamiento de diciembre y enero de las fiestas.

En estos momentos si nos hemos confiado, pensamos que porque ya estamos vacunados ya no uso el cubrebocas, ya estoy en reuniones después de meses de estar encerrados y de no hacer fiestas familiares, mucha gente ya lo dice ‘estoy harto, si me voy a enfermar me voy a enfermar y punto’.

Nosotros al contrario de otros estados en que el semáforo específica un porcentaje de aforos y porcentajes de restricciones, En Campeche siempre nos vamos al porcentaje más bajo de permisibilidad, si dicen que en el semáforo amarillo podemos estar con un aforo entre 50% y 75%, nosotros optamos por el 50% por la parte más restrictiva”, dijo.