Relajan medidas en Mercado Principal y es centro de contagio

Comerciantes, trabajadores y clientes del mercado ” Pe d r o S á i n z d e Baranda” han bajado la guardia con las medidas sanitarias que ayudan a mitigar la propagación del Covid-19. Hoy día no queda ninguno de los túneles sanitizantes que fueron instalados hace meses en los accesos más concurridos. Actualmente solo se observa a una persona sin punto fijo como parte un filtro sanitario donde se aplica gel antibacterial y se corrobora que quienes ingresen porten el cubrebocas. Cabe mencionar, que hasta hace un mes todo el perímetro del mercado principal se encontraba delimitado por cientos de vallas metálicas que permitían un acceso más controlado para los miles de campechanos que se daban cita todos los días al realizar la compra y venta de productos.

De acuerdo con varios campechanos consultados, las inspecciones para el cumplimiento de las medidas sanitarias en el mercado ya no son diarias, como al principio de la pandemia, sino de una o dos veces por semana. La sana distancia se olvidó, y ya no se exige a la clientela el cubrebocas, aunque muchos compradores lo siguen utilizando. Asimismo, no hay restricción para las personas, y se permite el acceso a adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.

“Sanitizando ya no lo han estado haciendo, pero sí lo estuvieron haciendo mucho tiempo. Ahorita solo están las chicas aplicando gel, cuidando que tengas el cubrebocas bien puesto, sin embargo, los administradores del mercado si continúan las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19; los locatarios tienen la obligación de mantener limpios sus espacios, y cumplir con otras obligaciones sanitarias para proteger a su personal y a su clientela”, comentó Elizabeth Pérez, durante sus compras de fin de semana.