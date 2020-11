Rémoras de Amlo, Morena no tiene nada qué hacer: Pedro Cámara

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, dijo que al menos en Campeche, Morena no tiene mucho que hacer, ya que es una rémora del Gobierno Federal.

Esto, al ser cuestionado sobre la encuesta que encabeza Castro Bello con la alianza del PRI, PRD y PAN, en donde vence a los demás partidos y candidatos, entre ellos, la coalición Morena y PT así como al alcalde capitalino que podría ir por Movimiento Ciudadano.

En entrevista, manifestó que Morena solo se ha dedicado a operar con programas de gobierno, además, tiene cero trabajos políticos, trabajo partidista, trabajo de estructuras, no han construido nada con la sociedad, no han hecho un vínculo no han salido a cumplirle los Diputados locales que prácticamente arrasaron no ha salido a cumplirle a la gente, el Diputado federal prácticamente bien gracias, el senador igual.

“Prácticamente aquí en Campeche Morena no tiene nada, lo que tuvo se lo regaló al pueblo y creo que de la misma manera se nos van a cobrar en este 2021”, dijo.

Aseguró que la alianza entre el PRI, PRD y el PAN lo están valorando en todo el país, ya que se tiene que ver la rentabilidad de cada coalición, sobre todo, se tendrá que ver como lo toma el ciudadano.

Apuntó que desde el PAN se está en la mesa de diálogo, platicando con todos los actores de diferentes partidos, viendo las opciones que pueden ser puntos de coincidencia donde se permita entender que el ciudadano si quiere ir con el PAN y con una posible coalición y ver quién la encabezará.