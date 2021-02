Renato deja como novia de pueblo al PT: José Inurreta

Cuando el precandidato del Partido del Trabajo de buenas a primeras cambia de opinión y se va a Morena, deja como novia de rancho vestida y alborotada a los petistas, pues obviamente esa militancia tiene dignidad y fueron decepcionados, señaló el precandidato a la Presidencia Municipal por Acción Nacional, José Inurreta Borges.

Dijeron que se iban a morir en la raya, y por esa razón, dijo, ellos mismos se enredaron y los ciudadanos del pueblo de Campeche son los que tomarán la última palabra en las elecciones.

“Cuando las candidaturas se tienen, es difícil, sobre todo, cuando son dos o tres partidos, tienen que haber consensos, nadie puede decir yo pongo todo porque eso es un error y el querer agandallarse las candidaturas, pues provoca definitivamente una ruptura”, mencionó.

Comentó que recientemente viajó a la Ciudad de México a la dirigencia nacional del PAN y el PRI, donde obtuvo consejos, buenas ideas y próximamente estará en reuniones entre el PRI y el PAN sobre el interés es cómo se va a hacer esa campaña por la pandemia a la distancia.

No se pueden hacer eventos masivos, y se cuestionó, cómo se va a hacer la parte digital, además del asunto de los gastos de campaña ya que no quieren que lo acusen porque se están pasando los topes de campaña o qué tiene una campaña excesiva.

“Hay que cuidar esos detalles vamos a hablar de eso del financiamiento, ya estamos bien para no meternos en problemas, no quiero que me pongan demandas ante el tribunal o digan que estoy usando recursos o que me acusen de estar promoviendo mi imagen de manera personalizada, yo quiero ser muy cuidadoso de la ley”, comentó.