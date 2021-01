Renato negoció por su cuenta y a nombre del PT: Ana María López

Renato Sales Heredia negoció por su cuenta y a nombre del Partido del Trabajo (PT) con Layda Sansores Sanromán, acuerdos que siguen firmes en la coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, afirmó la Comisionada Política Nacional, Ana María López Hernández.

El domingo por la noche Renato Sales Heredia anunció su renuncia al PT, acusándola a ella y al Diputado Antonio Gómez Saucedo de traición, al sostener que han negociado con el Presidente Nacional del PRI Alejandro Moreno.

López Hernández reviró al ex Comisionado Nacional de Seguridad, aseguró que ellos durante un año promovieron a Sales Heredia como la mejor opción para ser gobernador de Campeche.

“Sobre su renuncia, es una decisión que nosotros respetamos, que le deseamos los mejores deseos, éxito en su próximo proyecto que él vaya a emprender, sus razones y motivos tendrá… pero el acusar yo creo que debe de tener las pruebas para decir que hemos traicionado, lo que sí puedo decirles con toda claridad tenemos la frente en alto”, declaró.

Aseguró que ellos no traicionaron a nadie, pero puso en duda la integridad de Renato Sales, quien se comprometió con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, que no “se bajaría” de la contienda por el Gobierno del Estado.

“Él (Renato Sales) dio su palabra de que no se iba a rajar, también dijo que no iba a negociar en lo oscurito y que no iba a negociar a nombre del PT porque eso le correspondería al PT estatal”, dijo.

Agregó, “sin embargo, a partir de un tiempo para acá, vimos un gran cambio, se dieron acuerdos con la licenciada Layda Sansores que nosotros respetamos, pero que no fueron consultados con nosotros, se dieron unas declaraciones en un video conjunto que nosotros respetamos y aceptamos, entonces no entiendo por qué la traición”.

Añadió que el ex Procurador de Justicia Estatal sabía que para ser candidato a Alcalde de la coalición debería registrarse ante el PT, lo que no hizo, consideró que sus aspiraciones personales pudieron no agradar a Renato, quien reclama para él la nominación por la Alcaldía.

Por otro lado, López Hernández fue cuestionada por el supuesto encuentro en casa de Alejandro Moreno Cárdenas y que fue difundido horas antes de que Sales Heredia confirme su distanciamiento con el PT.

Afirmó que no tiene ningún acuerdo con el líder priísta y sostuvo que “esos videos, te puedo decir, que alguien que tiene la capacidad de meter a la cárcel a alguien y sacar, puede hacer videos de esa naturaleza”.

Insistió que la alianza con Morena sigue firme y por su cuenta, ahora sin la figura del ex zar antisecuestro seguirán trabajando para alcanzar los votos suficientes que les permitan mantener su registro como partido político local.