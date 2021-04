Reniegan ciudadanos a los pagos de impuestos al Ayuntamiento

El Sur de Campeche realizó un sondeo para conocer la opinión de los campechanos sobre ciertas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Campeche y propuestas de campaña de la candidata a la Presidencia Municipal por MoCi, Biby Rabelo de la Torre. Las preguntas y respuestas fueron las siguientes:

1.- ¿Está usted de acuerdo en que haya fallas de suministro de agua potable cuando usted paga su servicio y el ayuntamiento no le paga a la CFE?

2.- Con el predial usted paga servicios públicos como alumbrado público, limpieza de calles, etc. ¿Está usted de acuerdo en pagar impuestos por separado por todo ello como pretende Biby Rabelo? (Pago de recoja de basura, alumbrado públicos, limpieza de parques, etc.)

Humberto Chan dijo que no está de acuerdo pero que si sería lo mejor pagarlo por separado.

Yesenia Tacú señaló que no está de acuerdo a la primera pregunta y que está de acuerdo en la segunda pregunta, pero ya eso se paga, sin embargo, no se ven las casas alumbradas y las calles están todas sucias.

Por su parte, Manuel Pech expresó que en la primera es lógico no estar de acuerdo si pago mi agua pero igual hay que ver qué muchos no pagan y la bomba es para todos, no es por separado.

La segunda, yo creo que lo quieren hacer porque así comprometen a pagar a todos, el alumbrado público es algo que siempre han cobrado por separado está en el recibo de luz. Ahora la limpieza de parque, creo que es trabajo del Ayuntamiento.

Así mismo, Alejandro Torres mencionó que no a la primera pregunta y que no está de acuerdo en la segunda.

Jesús Cámara Oropeza dijo no estar de acuerdo, ya que por eso uno como ciudadano cumple con el pago puntual del servicio para que no haga falta el suministro de agua potable y más en estos tiempos de calor. Y con respecto a que no le pague el Ayuntamiento a CFE no se me hace justo, ya que igual que toda empresa privada o pública paga porque ellos no, solo por ser el Ayuntamiento tienen privilegios, aquí la cosa tiene que ser pareja para todos.

Respondió a la segunda pregunta que aunque uno no esté de acuerdo en pagar o no pagar por separado, así lo hacen, no es justo que el dinero se malgaste en cosas innecesarias y si hay limpieza en parques las hacen a medias, el alumbrado público funciona un tiempo y luego lo dejan a la ahí se va y la limpieza de las calles, yo no he visto a alguien barrer las calles o recoger basura.

Mayra Hernández dijo no estar de acuerdo con ninguna de las dos preguntas.

Así mismo, Lourdes Ceh Can respondió que no a ninguna de las dos preguntas.

Mercedes Queb indicó no estar de acuerdo a las dos preguntas, ya que si pagando el predial hay falta de servicio, por separado solo es manera de generar más gastos.

Así mismo, Abraham Velázquez mencionó: Por supuesto que no, porque se supone que para eso se pagan los servicios. A la segunda pregunta dijo que no porque así aumentan más los gastos de la gente, en pocas palabras solo trabajaría para pagar impuestos.

Juan Lara dijo no estar de acuerdo a las dos preguntas.