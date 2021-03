Renuncia Pedro Armentía a la SGG

Asume coordinación de alianza Va por Campeche

Este miércoles, como ya se había previsto, Pedro Armentía López entregó su renuncia como Secretario General de Gobierno al Lic. Carlos Miguel Aysa González, quien depositó su confianza en él al inicio de su administración. “Señor Gobernador, mi total agradecimiento no solo por la oportunidad que me brindó para desempeñar esta honrosa responsabilidad en beneficio de los campechanos, sino también por sus consejos, enseñanzas y, sobre todo, por la gran amistad que me brindó y que siempre llevaré conmigo. Mi compromiso de seguir trabajando por Campeche es más fuerte que nunca”, expresó.

Por su parte, el mandatario estatal respondió, “recibí y acepté la renuncia de Pedro Armentía López como Secretario General de Gobierno. Su desempeño se caracterizó por su profesionalismo, su integridad, su compromiso, su capacidad política y su talento estratégico, siempre en favor de Campeche. Le deseo lo mejor en sus futuros proyectos”, concluyó.