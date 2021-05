Renunciamos a Morena porque el enemigo está en casa: Obradoristas

“¿A Layda le interesa el pueblo Campechano?, Claro que no le interesa y mucho menos representa la ‘Cuarta Transformación’, solo está nadando con términos de efecto morenista, ‘Soy Morena, obradorista y defiendo la 4T’, el partido comete un grave error por culpa de Layda al haber permitido en sus filas a personajes como Pozos Lanz, Sarmiento y Purux”, afirmó Jesús Eleazar Caamal Caamal, líder del Movimiento Obradorista en Campeche, durante una rueda de prensa que ofrecieron para manifestar su inconformidad con el ‘Laydismo’ que actualmente maneja al partido Morena en Campeche.

“Los ‘Obradoristas’ somos un movimiento que sale de Morena porqué el enemigo está en casa, por ello, invito a todo el pueblo de Campeche a rescatar a Morena. Somos de izquierda y nunca voy a vender la causa; para quitarme el sello de Layda, ante el pueblo campechano me voy a permitir romper el Laydismo que está dentro de mí, ella no representa nada en Campeche”, destacó.

“Soy afiliado a Morena y participante activo de la campaña de Layda hace 6 años, y causa pesar la traición que nos hizo, despreciando a líderes como nosotros siendo lamentable que uno llegue al partido y ya no podamos acceder; eso refleja lo que es Morena hoy en día aquí en Campeche, por ello, no representa la ‘4T’ y Layda no representa a Obrador”, mencionó el obradorista Silver Arévalo.

“Yo era el brazo derecho de Layda, la conozco perfectamente como ella a mí. Layda en toda su carrera política nunca ha dado un peso por Campeche, cada seis años vuelve a Campeche se lleva su maleta de billetes y se regresa a México, lo digo porque yo la conozco y se lo puedo decir en su cara”, dijo José Martínez, representante obradorista del municipio de Champotón.