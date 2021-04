Renuncias de Diputados, clara señal que todo va mal en Morena: Antonio Gómez

Antonio Gómez Saucedo, candidato del Partido del Trabajo (PT) a Diputado federal, convocó a defender la cuarta transformación, con un partido que siempre ha sido aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En su segundo día de campaña, el candidato petista externó que ahora no solo se debe defender el proyecto de López Obrador, sino también la visión de una izquierda progresista, donde no hay espacio para la simulación.

“Hemos visto con tristeza que el proyecto de la 4T en Campeche poco a poco ha sido infiltrado y ha caído en las garras y bajo el manejo de personajes claramente identificados con Peña Nieto, personajes que votaron a favor de sus reformas estructurales, las que combatimos desde la izquierda mexicana”, acusó.

Aseguró que un voto para Morena en el caso de las Diputaciones federales, será empoderar a quienes se quieren adueñar de las causas obradoristas, con el pretexto de haber cambiado.

“Todos los que coincidimos en el proyecto de AMLO, no podemos permitir que nuestra voluntad caiga en manos de ellos, no podemos permitir que ellos logren obtener una alta votación y que con esto pongan en riesgo el proyecto del 24, nosotros los invitamos a que reflexionen y se sumen al Partido del Trabajo”, apuntó.

Gómez Saucedo, dijo que los infiltrados en Morena sí bien no hacen ruido, las reacciones que genera su presencia evidencia que hay gente consciente que el camino no es con los ex priístas, es el caso de los tres Diputados que ya renunciaron a ser militantes de Morena.

“Sofía Taje dio un mensaje y señaló todos los vicios que hay al interior y justifica porque se separó, hace unos días igual vimos al compañero Mateo de Ciudad del Carmen hacer su renuncia y hoy nos encontramos con la renuncia de Eduwiges Fuentes, lo que nos da una señal clara que las cosas van muy mal en Morena”, remarcó.

Insistió que hoy, l o s verdaderos aliados del Presidente necesitan mantener la Cámara de Diputados para impulsar la agenda obradorista y no detener la cuarta transformación.