Repartición del pastel con alianza concretada

Por: El Perverso Milo

No me tome en serio, o hágalo bajo su propia responsabilidad

Va por Campeche ya ha sido registrada como Alianza por la gubernatura de Campeche, y su candidato Christian Castro Bello contenderá bajo las sigla del PAN, PRD y el PRI contra la abanderada por la coalición Morena/PT, quien viene por cuarta ocasión de visita proselitista, pues antes contendió en 1997 (PRD), 2003 (Convergencia) y 2015 (Morena).

Castro Bello es un joven político campechano y residente que será encargado de encabezar los esfuerzos de la Alianza en Campeche, y en breve serán signados los acuerdos para concretar las respectiva suma de partidos por las alcaldías, juntas municipales y diputados tanto locales como federales; en estas últimas, los candidatos serán Ana Marta Escalante Castillo del PRI y Salvador Farías por el PAN.

Por la alcaldía de Campeche, es casi seguro que la Alianza será encabezada por el diputado panista José Inurreta, y enfrentará en las urnas a Renato Sales Heredia por Morena/PT, a Jorge Chanona por el PVEM y Bibi Rabelo por MoCi, mientras que en Carmen podría ir el alcalde Rosas por la reelección contra rivales que serán definidos en fecha próxima.

En los otros 11 municipios los partidos de la Alianza PAN, PRI y PRD están por definir nombres de acuerdo con quienes sean los personales con mayor aceptación entre sus militantes, incluso con propuestas ciudadanas que podrían ser postulados en algunas alcaldías, y algo similar sería en el caso de diputados al congreso local.

Al margen de ideologías e intereses de cada partido, los acuerdos logrados y por lograr garantizan que todos los candidatos sean apoyados y votados por los militantes y simpatizantes, lo que sin duda hará que no solo contiendan con mayores posibilidades de éxito frente al pege en campaña, sino que además demuestren que es posible trabajar juntos por el bien de los campechanos.

LA CENSURA EN REDES SOCIALES

Consagradas en el Artículo 19 de la Carta Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las libertades de expresión, opinión y circulación de ideas son un ejercicio bajo asedio constante tanto de regímenes totalitarios como de las democracias consolidadas y el flagelo del narco erigido en jurado, juez y ejecutor ante autoridades omisas y cómplices.

Siguiendo la tradición de poderosos emporios transnacionales con facultades meta constitucionales que imponen voluntad y discurso en repúblicas bananeras, perdón en vías de desarrollo, los nuevos portadores de metalenguajes y narrativa, imponen condiciones y políticas corporativas de acuerdo con sus intereses, idiosincrasia, cosmovisión e ideología dominantes.

El mundo de las redes sociales no solo irrumpió violentamente en nuestras vidas, sino que sus alcances actuales abarcan a cientos de millones de usuarios en las principales plataformas como Facebook o Twitter e Instagram (IG), así como sus servicios de mensajería entre suscriptores que nos ha permitido información constante de todo tipo de cualquier parte del mundo.

Con sus pros y contras, ventajas y desventajas las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación indispensable en nuestras vidas cotidianas en prácticamente cualquier actividad.

Cuando creíamos en los alcances ilimitados que para las libertades implican o implicarían el internet y las redes sociales, nos hemos topado con novedosos mecanismos restrictivos para la comunicación, circulación de ideas y divulgación de conocimientos que operan bajo diversos rubros y argumentos relativos a leyes de cada país, política, religiosidad, seguridad nacional y demás.

De hecho pienso y comparto con quienes así lo entienden, que las restricciones a la libertad de expresión y opinión, de circulación de ideas, deberían de aplicarse si y solo si se pone en peligro la vida e integridad de las personas y animales, pues pensar diferente también es un derecho universal que no debe ser confundido con la difusión de mensajes de odio y violencia, racismo y clasismo, machismo y misoginia, ni con la divulgación de noticias falsas.

Expresiones de odio, llamados a la violencia por cuestiones de sexo y de preferencia sexual, religión, política, lengua y raza, así como la consciente difusión de noticias e información falsa deben de ser catalogadas como excepciones de la libre expresión y circulación de ideas pues no son opiniones, parecer ni sentir de quien las usa y solo entonces será aplicable la censura.

LIMITACIONES DE MOVILIDAD NECESARIAS

Ahora el presidente decretó limitaciones a la movilidad en un intento de disminuir los crecientes contagios y fallecimientos por Covid-19, cree que de esa forma podrán frenar el crecimiento geométrico de casos de coronavirus en los sectores más jóvenes, que no respetan las normas de distanciamiento social en los principales centros urbanos.

Esta nueva medida, es una determinación de la cuatrote con la finalidad de que disminuyan muertes por contagios del coronavirus, que han ido al alza en varios estados y grandes ciudades llegando en los últimos días de manera consecutiva a superar cifras de enfermos que han llevado a los sistemas hospitalarios al borde del colapso de camas, ventiladores y personal médico.

Tardía, la medida, no solo debió aplicarse desde fines de noviembre pasado, sino que ha encontrado fuerte resistencia entre empresarios de diversos sectores de la CDMX y otras entidades federativas como los de servicios y turísticos, hoteles y restaurantes bares, que se encuentran al borde de la quiebra y ante la disyuntiva de contagiarse o cerrar fuetes de ingresos.

Según especialistas, pese a las promesas de pronta aplicación masiva gracias a las vacunas, 2021 podría ser peor en temas de salud y economía.

EL “TIMO” DE LA SEÑORA EN AO

Hay nombres desafortunados para obras y acciones de gobierno, pero llamar así a un personaje ficticio cuando una administración pública es tan cuestionada no puede evitar ser inscrita en el libro de records de pifias que un día sí y otro también cometen gobernantes, legisladores y funcionarios públicos.

Y es que llamarle Timo a un muñeco mandado a hacer por el ayuntamiento, es un tremendo desatino que impone el enorme reto de superar tal burrada oficial que no hace sino atizar el ingenio popular que así califica discursos, programas, obras y acciones de gobierno, son unos genios chingaos!

Es buena la alegoría del Timo.

COVIDIOTAS, SU DERECHO DE ENFERMARSE Y MORIR

De nuevo cuño, el término Covidiota designa a una nueva clase de personas que se contagian del virus de Covid-19, en razón de que no solo no tienen cuidados sanitarios implementados por autoridades de Salud, sino que además realizan fiestas y reuniones, asisten a lugares concurridos, bares, centros nocturnos y viajan a destinos turísticos de playa.

Reacios por no creer en la enfermedad, o bien como franco reto a tentar su suerte, los Covidiotas podrían estar en “su” derecho de no usar barbijos, salir de manera innecesaria, no mantener distancia de otras personas ni usar gel o lavarse las manos constantemente, y quizá en efecto sea su derecho de ser y comportarse como un cretino, solo que trae consecuencias.

Que una persona de las denominadas Covidiotas en razón de lo descrito podría ser lo de menos, el problema es que enferman pueden contagiar a otras personas en los lugares que frecuentan, centros de trabajo y domicilios particulares con la posibilidad de consecuencias qué lamentar en cada uno de esos lugares por sus incorrectas interacciones.

Por otra parte, si poco fuese o pareciese, los Covidiotas dignos representantes de la pendejez humana, al enfermarse por esa inconsciencia irresponsable, además de contagiar a otras personas poniendo en riesgo esas vidas, saturan los servicios médicos así como al ya fatigado personal de clínicas y hospitales que día tras día se expone para salvar enfermos que requieren cama, oxígeno y tratamiento especializado.

Están, estarían en su derecho de ser Covidiotas y hasta de “vivir” la experiencia, pero en el camino contagian poniendo en peligro a otras personas, y eso debería de ser sancionado legalmente.

SINALOA COMPRARÁ SUS PROPIAS VACUNAS

Aunque no reveló el nombre de la farmacéutica, el gobernador panista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, le tomó la palabra al presidente López Obrador y anunció que está por cerrar negociaciones con farmacéuticas extranjeras para la adquisición de vacunas.

El mandatario explicó que destinarán 30 millones de pesos, para la adquisición de vacunas a finales de este mes, por lo que empresarios locales se sumarán también a la logística de aplicación de las dosis primero al personal de salud y enseguida a sus trabajadores.

Y si acciones como estas sirven para acelerar el complicado, largo y no exento de vulgar cuan mezquino uso electoral de la campaña masiva de vacunación, deberían de sumarse gobernadores, alcaldes, legisladores y partidos políticos haciendo convenios con empresarios.

Finalmente, no se trata solo de contrarrestar la mezquindad del uso electoral, sino que sería posible inocular a más personas en menos tiempo; y usar recursos partidistas para adquirir vacunas ya lo hace Morena, así que pretextos no hay.

DE LOS FRÍOS NÚMEROS Y OTROS DATOS

1,541,663 de contagios en México hasta este miércoles 12

135,368 defunciones oficiales, con las dudas sobre el modelo “Centinela”

30 millones de pesos destinará gobierno de Sinaloa a compra de vacunas este

mismo mes

11,600 dosis de vacunas anti Covid serán aplicadas este mes a personal de salud en Campeche

18 clínicas de los 11 municipios iniciaron la vacunación

A chillidos de marrana, oídos de chicharronero… Trump podría ser destituido, además de enfrentar juicios por llamados a la violencia… se victimiza López Obrador ante posible cancelación de conferencias mañaneras contemplada desde hace años en leyes electorales… ya será tema obligado conforme se acerque el inicio de las campañas electorales… este miércoles dio inicio en Campeche la campaña de vacunación contra el Covid-19, empezando con médicos, enfermeras y personal de salud… incumple la cuatrote pago a maestros en Escuelas de Tiempo Completo (ETC)… en donde los conflictos parecen ser irreconciliables, es en la alianza Morena/PT… la soberbia y el desdén de Morena hacia el PT es una de las razones principales… Para los fans de la alcaldesa, revisen su Twitter y vean lo que dicen de ella en el municipio Álvaro Obregón… Festejar que gracias a 40 mil mdd de remesas no se cayó la economía es como agradecer que en tu casa no falta la comida porque el Sancho te ayuda con el gasto… así de absurdo es…