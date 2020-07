Represión de los derechos ciudadanos, al querer imponer cobro por críticas: Sulub Caamal

“La libre manifestación de las ideas está consagrada en el Artículo 6 de la Constitución, así como la difusión de estas mismas por cualquier medio y protegidos por el Artículo 7”, aseguró el abogado y ex diputado federal, Miguel Ángel Sulub Caamal.

Esto en referencia a que el Presidente de México pretende imponer impuestos a aquellos que escriben editoriales o columnas en diversos medios, por lo que dijo que México ha firmado tratados internacionales donde garantiza los derechos de la libre manifestación de las ideas.

“Tratar de tomar que por algún inconveniente o enojo alguna autoridad en este caso el Presidente, quiera imponer una contribución, entra dentro del catálogo de reprimir los derechos dentro de algún medio, por lo que podría equiparar en un acto inquisitoria en la profesión del periodismo”, dijo.

Señaló que el establecimiento de impuestos no puede ser un acto arbitrario personal, sino la propia Constitución en su Artículo 5, en su fracción cuarta, dice que esto debe de referirse conforme a la justicia fiscal, pues esto deberá de ser aprobado y expedido a través de una ley.

Sulub Caamal dijo que, para imponer un impuesto nuevo debe ser a través de leyes y normas que debería de salir desde el Congreso de la Unión, además, se deberá de respetar que sea proporcional y equitativo de acuerdo a lo que se gana.

“Las Constituciones no pueden ponerse de forma discrecional, que eso no pueden darse de forma personalizada, pero, además, las contribuciones no pueden ser un medio o un mecanismo a través de cual se pretenda censurar la libertad de expresión o la distribución de opinión”, sentenció.

Por último, dijo que se bien todo ciudadano está obligado a cumplir con el pago de impuestos, también la propia ley establece los mecanismos para que en dado caso de que no se cumpla con estos, el Estado puede hacer uso de su facultad para que pueda reclamar el pago de contribuciones pendientes.