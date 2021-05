Reprueban campechanos que Morena pretenda “reventar” elección

Sondeo

Morena pide a sus representantes de casilla que cuenten por dos o por tres los votos para crear caos para acusar al INE de fraude.

En opinión de los entrevistados sobre este tema, la coincidencia está en no votar por un partido que pretenda violentar la democracia.

1.- ¿Está usted de acuerdo en que Morena pretenda “reventar” la elección y hasta capacitar a sus representantes para ello?

2.- ¿Votaría usted por un partido y sus candidatos que le apuesta al caos y a anular las elecciones para alargar su permanencia en el poder?

Manuel Mut respondió que no está de acuerdo, hay que preservar ante todo la paz social y defender la democracia, no votaría por morena, hay que evitar la violencia.

Isabel Balán dijo que a lo mejor buscan destruir para posicionarse, Layda nunca está en Campeche su lugar es México, no conoce las necesidades de Campeche, no votaría por ellos, porque sólo quieren crear problemas.

José Manuel Tamay contestó: Pues no sé me hace justo, aquí gana por el voto ciudadano no por la vía de la violencia e imposición y claro que no votaría por gente así.

Alejandro Torres dijo que: No estoy de acuerdo con que se pretenda reventar las elecciones y claro que no votaría por algún partido que lo quisiera hacer.

Emanuel Dzec respondió que no está de acuerdo y sus representantes no deberían prestarse para ello, no votaría por los candidatos de este partido.