Reprueban comportamiento y arremeten en Redes Sociales con Morenista

Sara Ferrer es cuestionada por alterar el orden público

Ciudadanos arrematen contra Sara Ferrer, aspirante a la candidatura a diputada local por Morena, reprueban su comportamiento y justificación de su falta administrativa por alterar el orden público a las afueras de un bar de la cuidad capital.

Luego de que la candidata a la gubernatura del Estado, Layda Sansores San Román, saliera a defenderla acusando que había sido violentadas por elementos policíacos sin razón alguna y solo por ser morenista, la verdad salió a la luz con la circulación de unos vídeos donde demostraba que la aspirante protagonizaba un escándalo en la vía pública, misma que fue reportada por vecinos del barrio de San Francisco.

Tras darse a conocer los hechos reales, a Sandra Ferrer no le quedó de otra que dar la cara y reconocer lo que había sucedido y en el estado inconveniente en el que se encontraba, pero a pesar de ello, no dejó de justificarse y señalar el actuar de los policías.

Sin embargo, le salió contraproducente, pues ciudadanos reprobaron su actuar, comentarios en su contra se pudieron observar en la misma transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta personal de Facebook.

“Ni siquiera se sabe los artículos tenía que estar leyendo y no que es abogada?”; “Se orinaban de cruda no le da vergüenza salir a justificarse borrachas y berrinchudas niñas fifís”; “Pues si eso haces, imagina cuando tengas el puesto que quieres”.

“Para empezar usted como persona que quiere ostentar un cargo público debería informarse sobre la diferencia entre delito y falta administrativa y de ante mano se sabe que usted es una persona prepotente que hasta se dio a la fuga de un restaurante para no pagar y sus lesiones son consecuencia de haberse trepado a la camioneta de Layda en movimiento aporreando su humanidad contra el pavimento si no sabe tomar mejor evítelo y cuando lo haga no sea payasa”, fueron algunos de los comentarios.