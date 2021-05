Reprueban violencia de Eliseo

Sondeo

La violencia generada por Elíseo en el municipio, balazos y agresiones a campechanos, el DIF y el desprecio a empresarios campechanos para privilegiar a yucatecos, son algunas de las situaciones que ha protagonizado el candidato de Moci.

La opinión de los campechanos es que están en total desacuerdo con estos actos.

Al hacer las siguientes preguntas: ¿Votaría usted por él, para que suceda lo mismo en todo el territorio estatal?, ¿Estaría usted de acuerdo en que Campeche sea colonia yucateca?, ¿Está usted de acuerdo en que el ayuntamiento arregle todo a balazos como en la colonia 20 de noviembre?

Aurora Chi contestó que no había escuchado sobre este tema pero claro que no lo apruebo, Campeche pertenece a Campeche no a otros estados, no estoy de acuerdo

Alicia Castillo dijo que no, no votaría por él, no estoy de acuerdo el dinero de los campechanos se debe quedar en Campeche, en mejoras para el estado, no estoy de acuerdo.

Jorge Tun Panti respondió que: no voy a votar por él, los impuestos de los campechanos se deben usar en Campeche, violencia genera más violencia así que no estoy de acuerdo.

Fátima Arguello dijo que no está de acuerdo, mi voto será para el que de mejor propuestas de trabajo para la mejora de Campeche, tampoco apruebo que seamos colonia yucateca, no estoy de acuerdo.

José Gabriel Durán contestó que no, no porque cada estado es autónomo y conoce sus necesidades, no estoy de acuerdo con la violencia.