Responsabilidad colectiva para tranquilidad en votaciones: Congreso del Estado

El que la jornada electoral del domingo 6 de junio transite con paz y armonía, es responsabilidad de cada persona, pero también de los candidatos y dirigentes políticos que deben llamar a la paz social a sus simpatizantes en todo momento.

Así lo expresó la Presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado la Diputada, Leonor Piña Sabido, quien hizo un llamado para evitar acciones que pudieran poner en riesgo a los hombres, mujeres y jóvenes que irán con todo el ánimo a ejercer su derecho al voto.

“Lo que anhelamos todas y todos los campechanos son jornadas que se desarrollen en un ámbito de paz y tranquilidad para nuestra sociedad, sí bien estamos conscientes que por el tema del COVID-19 es una situación atípica la que se va a vivir, esperamos que haya responsabilidad”, dijo.

En entrevista, la legisladora puntualizó que, en sus recorridos, la ciudadanía manifiesta su descontento por aquellos actores y partidos políticos que, en vez de proponer, recurren a los insultos y descalificaciones hacia sus adversarios.

Ante ello, se pronunció para que las autoridades estén atentas a lo que pueda ocurrir, sobre todo por la tarde cuando las casillas empiecen a cerrar.

“Durante diversas jornadas hemos visto que existen focos rojos en las diversas partes del territorio, dentro de los cuales se han realizado incitaciones al odio y actos violentos que deberán ser vigilados de manera cuidadosa por las instancias correspondientes”, comentó.

Piña Sabido, añadió que en Campeche durante la elección más grande de la historia todos deben ser artífices de “que prevalezca la tranquilidad para aquellos ciudadanos y ciudadanas que saldrán a emitir su voto”.Recordó que semanas atrás se informó de amenazas contra la candidata a presidente municipal de Tenabo, Karla Uc Tuz, mientras que en Carmen seguidores de Morena vandalizaron una camioneta y en el Distrito 04 se agredió al equipo de Diana Mena Lezama.

“Todas estas situaciones se deben tomar en cuenta, no podemos permitir que se manche lo que tiene que ser una fiesta democrática, en las urnas los campechanos definirán a sus autoridades, no puede ser de otra forma que, por mera voluntad, nunca por presiones o amenazas, lo reprobamos y no lo permitiremos”, finalizó.