Restauranteros cumplirán con el pago de aguinaldo: Cervera

“El aguinaldo es obligatorio por ley, se tiene que pagar a la gente puesto que es un tema legal, pero se tiene un tema que no se debe de perder de vista, que los restaurantes no trabajaron todos los meses, pero no tiene la culpa el empresario ni el colaborador, por lo que se tendrá un consenso con estos pagos”, dijo Abraham Cervera Ganzo, Presidente de la Cámara Unidos por el Desarrollo Integral Restaurantero (Cudir).

En entrevista, dijo que el pago de utilidades se dio meses atrás puesto que es por un ejercicio anterior, sin embargo, muchos empresarios no pudieron cumplir con este pago porque ese recurso se usó para cubrir otros compromisos que se habían adquirido en el mismo negocio.

“Se está hablando con los colaboradores, por este tipo de pagos puesto que el día 20 es el último día para cumplir con el pago de aguinaldos, pero con todo lo que ha sucedido, ellos mismos están conscientes de la situación que se vive”, dijo.

Señaló que desde el sector restaurantero se cumplirá con este pago de aguinaldo a los colaboradores, ya que ellos no tienen la culpa de la pandemia, mucho menos con lo que vino a causar esta.

Cervera Ganzo comentó que, tanto empresarios como empleados buscarán el punto de acuerdo para pagar lo que se debe de pagar en cuanto a aguinaldo y que ninguna de las partes salga afectada.

“Hemos estado hablando con los colaboradores para llegar a un punto, donde no se perjudique a nadie, pues sabemos que el día 20 es el último para cumplir con este pago, es por eso que estamos trabajando para entregarlo a los colaboradores”, dijo.

Añadió que el pago de utilidades es un pago que se hace por un ejercicio anterior, pero en esta ocasión no se pudo cumplir, por los factores que se dieron con la pandemia que azotó a México, además de que algunos lo utilizaron para este pago para ayudar a los colaboradores durante los días de encierro.

Finalmente, aseguró que desde el sector restaurantero se trabaja para tener el pago de aguinaldo los días que por ley corresponden.