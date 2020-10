Restringirán aforo en parque acuático, por precaución: Buenfil Montalvo

“El parque acuático tiene una capacidad para 250 personas, pero por día pueden llegar hasta 180 bajo todos cuidados necesarios para estar ahí”, expresó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo.

Esto, tras ser cuestionado sobre si con el gran flujo de personas pudiera cerrar sus puertas, pues esto podría ocasionar un rebrote, el funcionario aseguró que por el momento se descarta dicha acción, pues la Secretaría de Salud no ha hablado de algún cierre.

“Esta acción de cierre dependerá de la autoridad sanitaria, a nosotros hasta ahorita no nos han dado ninguna indicación de cerrar el parque, el control está hecho a través de la Secretaría de Seguridad y de Obras Públicas”, dijo.

Añadió que en el nuevo parque acuático, alrededor de 180 a 190 niños han estado yendo a disfrutar de este nuevo lugar, por lo que no existe tanto riesgo porque esta cantidad se da en un lapso de tiempo y en los parques infantiles si se juntan muchos niños, lo que los padres deberán de redoblar los cuidados.

El funcionario estatal comentó que hasta el momento con la afluencia de gente que se tiene en los parques, no se ha tenido ningún problema, pero si se tiene que aplicar mayor control en cuanto a los cuidados sanitarios por parte de los ciudadanos.

Detalló que en la entrada de los juegos acuáticos se tiene control para evitar que se pase del número permitido por día, por lo que si se tiene un orden para este lugar.

Por otro lado, en cuanto a las demandas que se han dado en redes sociales para proteger los juegos con niños con discapacidad, puesto que no los respetan, respondió que “las madres de los niños que hagan uso de estos juegos no deberán de dejar que los utilicen, es una cuestión muy personal, no podremos poner un policía por cada juego”.

Aseguró que es por esta razón los juegos son diferentes, para que no se tenga problema alguno, puesto que anteriormente todos los juegos eran generales y solo era un columpio o sube y baja, para una sola persona.

“Hay juegos para niños con discapacidad y esos son los que se deben de usar por ellos, no por otros niños”, concluyó.