Reta Inurreta a Sales a debate y acepta el tiro

Las campañas por la Alcaldía de Campeche ajustaron ayer una semana, de los ocho aspirantes solo cuatro realizan actividades constantes y entre ellos ya existen retos como el debate que propone el candidato de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) José Inurreta Borges.

Ayer, el candidato amplió el reto, no solo para su contrincante de Movimiento Ciudadano (Moci), sino para quienes como él buscan ser el próximo alcalde de la capital. Pidió a Biby Karen Rabelo de la Torre o a Renato Sales Heredia aspirante de Morena, ponerle fecha y hora al encuentro.

Además del intercambio de ideas, se pronunció para que todos los candidatos se realicen un examen antidoping y psicológico para garantizar su salud mental.

“Yo no veo ningún problema, no solo el doping, el detector de mentiras y una prueba psicológica porque les digo hay gente que se mete a la política y no está bien de la cabeza, salen en videos en estado inconveniente, yo no tengo ningún problema, ojalá acepten todos hacerse las pruebas, yo lo digo ahora, a las pruebas me remito”, declaró.

El candidato visitó hoy el Barrio de Santa Ana, desde donde pidió a los campechanos terminar de abrir los ojos, insistió que él desde hace tiempo advirtió sobre los problemas mentales del abanderado de Moci a la gubernatura.

“Hace tiempo lo advertí, no exageraba, no tiraba grilla, no tiraba camorra a nadie, el tiempo está poniendo a cada quien en su lugar y el próximo primer domingo de junio los campechanos van a votar por los mejores candidatos, los que aman esta tierra”, apuntó.

Insistió en que los retos se tomen en cuenta, que haya un debate serio y que se realicen los análisis pertinentes para conocer la condición de cada candidato para la elección en curso.

DEBATO CON QUIEN SEA…

El candidato de Morena, Renato Sales Heredia, recorrió junto a la candidata del Distrito 04, Gladys Zavala Salazar, el mercado principal Pedro Sainz de Baranda, luego de constatar el abandono en que lo tiene la administración de Eliseo Fernández, se dijo listo para debatir y ganar con argumentos cualquier encuentro.

Acusó a Fernández de gastar miles de pesos en su promoción personal, mientras que ignoraba las necesidades de los campechanos, prometió que su gestión será totalmente diferente.

“Estoy en la mejor disposición para debatir, yo creo que las mismas campañas vienen a ser un debate en lo que se hace es proponerle al ciudadano cómo solucionar los problemas que están a la vista de todos y el ciudadano tendrá que seleccionar entre estas propuestas cuál es la que mejor le parece, cual es la que mejor le conviene”, declaró.

Repitió que la campaña por la Alcaldía debe subir de nivel, que quienes buscan ser presidente municipal eviten las descalificaciones y mejor aborden los temas de Campeche, ofreciendo una solución real, sin simulación.

Sobre la posibilidad de someterse a exámenes antidoping, se pronunció a favor, “no tendría inconveniente en hacerme un examen toxicológico, en los cargos en que estaba anteriormente, cada determinado tiempo pasaba esos exámenes”.

Si bien no los considera imprescindibles todas las pruebas descritas, apunto que se someterá al escrutinio de la gente y lo que ellos demanden, la principal evaluación – siguió – será el 6 de junio, cuando los campechanos elijan a su próximo presidente municipal.