Retiran el cerco sanitario en AFA

Los comerciantes no se ponen de acuerdo para el pago de vigilantes, lo que obligará a la Copriscam ordenar el cierre de locales no esenciales en el centro de abasto

Quitan el cerco sanitario del mercado municipal “Alonso Felipe de Andrade” porque los concesionarios no se ponen de acuerdo y esto generara que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam) suspenda actividades de locales no esenciales, ya que una de las condiciones para dejarlos operar es que acaten las indicaciones de la fase 3 por el Covid-19.

Los comerciantes inconformes no quieren pagar 80 pesos diarios para el pago de salarios de los jóvenes que están en las puertas vigilando que los clientes porten cubre bocas, se les dote de gel antibacterial y realicen los trabajos de sanitización de las áreas, por la falta de recursos, se canceló el cerco sanitario que acordaron con las autoridades estatales de salud.

Los comerciantes del área de comida fueron los que no estuvieron de acuerdo, señaló Rilma Margarita Elías Cruz, administradora de la central de abastos, porque las vallas que se colocaron en la puerta de acceso generan que no ingresen los clientes pensando que está cerrado, minimizando la ganancia de los comerciantes, esto a pesar de que se tiene establecido que no pueden generarse aglomeración de personas.

El plan piloto de sanitización fue propuesto por los comerciantes, pero todo indica que no les gusto el resultado, pues disminuyeron los ingresos, ahora se cancelo el proyecto y no hay filtros que impidan el ingreso de personas sin cubrebocas o que lleven su gel antibacterial, lo que podría generar que Copriscam cierre los locales considerados no esenciales, como son los del área de tianguis.