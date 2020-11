Revira Alcalde de Escárcega acusado de corrupto / Reta Bautista a Eliseo: “demuestra que eres mejor que yo”

Por desesperación el Alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, ataca a todos con tal de ganar adeptos políticos, lo que demuestra su falta de capacidad y de propuestas para ser candidato a gobernador, indicó el Presidente Municipal de Escárcega, Rodolfo Bautista Puc. El Edil morenista fue una de las personas aludidas por Fernández en Calakmul. Ante sus simpatizantes aseguró que el Edil escarceguense es el más corrupto de todos los alcaldes.

Bautista Puc se dijo respetuoso de las opiniones que tenga Eliseo Fernández en su contra.

“Yo creo que alguien que no tiene propuestas para gobernar, lo único que sabe hacer es criticar a la gente, es respetable su opinión del señor”, declaró.

Sin embargo, el Alcalde de Escárcega lanzó un retó a su homólogo, demostrar con hechos que es mejor Alcalde que él. Comentó que en su municipio hay obra pública, acciones claras de Gobierno, no se fomenta la violencia desde la Comuna y cada peso es para beneficiar a la gente.

“Me gustaría en algún momento poderme sentar con él y que me aclare cuántas obras hizo en su municipio y yo sí le puedo demostrar cuántas obras hice en mi municipio. Yo creo que cuando alguien no tiene propuestas, lo que tiene que hacer es criticar a quien se le ponga enfrente esperando que la gente se enganche para que le den publicidad, realmente no le veo otro sentido a lo que el señor dice”, asentó.

Agregó, “los de Morena estamos acostumbrados a que nos critiquen y lo único que hemos hecho es trabajar y creo que el trabajo calla muchas bocas, el señor lo único que ha hecho es tener un dineral invertido en sus redes para su publicidad, pero creo que no ha hecho más que eso”.

Cuestionado por la posibilidad de que proceda legalmente contra Eliseo Fernández, quien sin mostrar pruebas lo acusó de corrupto, insistió en que está más concentrado en cumplir con su responsabilidad que enfrascarse en pleitos con gente desesperada por llamar la atención.

“No gastaría yo ni tiempo, ni esfuerzo en alguien que no tiene propuestas para un Gobierno del Estado, yo creo que estoy más preocupado por mi municipio realmente que por lo que piense o ande diciendo el señor de mí, no me interesa, no me quita el sueño”, finalizó.