Ridículo por ignorancia defender al ex panista: Luis García

“Layda Sansores está haciendo el ridículo defendiendo al ex Alcalde panista de Carmen, muestra su ignorancia de Campeche y de lo que aquí sucede”, afirmó el Diputado independiente, Luis García Hernández, quien reiteró que la justicia debe aplicarse sin distinción alguna.

Luego que la virtual candidata de Morena saliera en defensa de PGL, quien es señalado por supuestamente haber incurrido en los delitos de uso indebido de atribuciones y peculado, el legislador afirmó que Layda ya tomó el papel de defensora de oficio para presuntos delincuentes.

“Layda no es Juez para decir si es culpable o no, se ha encargado de ser la defensora de oficio de los presuntos delincuentes como PGL y como Lavalle Maury a quienes está defendiendo abiertamente”, dijo.

Afirmó que como carmelita, “nosotros pedimos que se llegue a lo último, porque no es posible la incongruencia de Layda al pedir un combate a la impunidad y estar protegiendo a presuntos delincuentes, lo que más sorprende ¿Cómo es posible que ella defienda a capa y espada a una administración panista?”.

Pidió a la abanderada de Morena dejar que la justicia siga su curso y no haga el ridículo defendiendo a alguien que tiene mucho que explicar respecto a la conducción de su administración como Alcalde de Carmen.

Además, García Hernández le recordó a la Alcaldesa de la Álvaro Obregón, que las imputaciones contra PGL son de orden federal, no por parte de la justicia estatal, “eso ella no lo sabe porque sus asesores no se lo dicen”.

“Ella no sabe qué pasa en Campeche, porque no vive en Campeche, porque no había ido a Carmen desde hace cinco años, por supuesto que desconoce todo y sale decir barbaridades que dan pena viniendo de una precandidata al Gobierno del estado”, remató.

Aseguró que Morena debería hacer lo que dicta su doctrina y es exigir justicia para Carmen, exigir que se proceda con quien él afirmó, saqueó el erario carmelita. Afirmó que el ex Edil no debería ni ser considerado como candidato para el proceso electoral que está en puerta.

“Yo le pido a Layda que no robe, que no traicione y que no haga eso de proteger a los presuntos delincuentes, el pueblo no puede permitir eso, pedimos combate plano a la impunidad y proteger a los delincuentes es tratar de romper el estado de derecho, que dejen a los jueces hacer su trabajo y no enturbie el proceso judicial”, terminó.