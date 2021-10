Robos, prostitución, compra de chueco, narcomenudeo, todo bajo control / Mercado PSB, la zona más insegura de la ciudad

Desde la administración pasada cuando Eleazar Herrera Vázquez asumió la subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche, por un lado, muchos “mercaditos” de las diferentes colonias y comisarías de la ciudad se vieron beneficiados con una mejor imagen del edificio, sin embargo, en la otra cara de la moneda el Mercado Principal de Campeche “Pedro Sáinz de Baranda” se ha vuelto cada día una zona insegura para locatarios, trabajadores y visitantes.

Pues todo inició con repetidas quejas por las anomalías en la administración, donde muchos comerciantes ya están cansados de los abusos de los que según ellos son víctimas por parte del Subdirector de mercados, debido a que aseguran en reiteradas ocasiones los cambia de lugar sólo para beneficiar a quienes tienen para pagar una cuota mayor sin respetar el derecho de antigüedad, por lo que acusan que en la Subdirección de Mercados han sabido hacer negocio con la renta y venta de espacios.

Pero todo ello no es lo único que aqueja al mercado principal, pues un lugar tan representativo de la entidad ha perdido la buena imagen y la seguridad de las personas que acuden todos los días a comprar y de quienes pretenden conocer un poco más de la cultura y gastronomía local.

Ahora se ha vuelto tan común que la policía haga constantes arribos a las inmediaciones del mercado para atender reportes de peleas, robos, heridos y demás. Lo antes mencionado se ha convertido en la problemática de todos los días, situación que lamentan los campechanos, pues aseguran que cuando las patrullas se alejan, todas y cada una de las esquinas vuelven a estar ocupadas “por los de siempre”, señalando como un punto rojo la zona del Parque Alameda “Francisco de Paula Toro”, siendo un referente para al frecuente tráfico de drogas que se produce a plena luz del día.

Tal parece que la administración tiene conocimiento de lo que sucede todos los días dentro y fuera del mercado, pero sin tener la mínima intención de hacer algo al respecto o con la finalidad de solapar lo sucedido, los presuntos drogadictos, carteristas y liosos de la zona siguen operando sin temor alguno, pues no hay autoridad que los reporte, entre ellos los apodos más mencionados están “Ultra”, “Escárcega”, “Jairo”, “Yuca”, “Sorullo”, “Mara”, “Kendra”, “Flaca”, entre muchos otros que han hecho del mercado principal su mejor guarida.

“El mercado se ha vuelto inseguro ya no solo por lo sucio, sino porque no inspira confianza ya que deambulan por todo su interior y exterior, indigentes, borrachos y drogadictos, entran muchos vándalos y raterillos que entre los comerciantes conocemos y que sabemos que van a robar, los reportamos a la administración y no pasa nada, aquí no hay vigilancia”, afirmó Javier, trabajador del mercado Pedro Sáinz de Baranda.