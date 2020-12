Rocío Abreu y Layda Sansores solo buscan intereses personales: PRD

Ambas solo buscan saciar sus intereses y no atender las necesidades de los ciudadanos campechanos, además, quieren seguir obteniendo beneficios en el partido político que hoy militan

Rocío Abreu Artiñano y Layda Sansores San Román, son actores políticos que solo buscan intereses personales y no atender las necesidades de los ciudadanos campechanos, además, quieren seguir obteniendo beneficios en el partido político que hoy militan, sin embargo, derivado a su pleito por buscar la candidatura para el Gobierno del Estado, solo provocará que pierdan en las contiendas del próximo año.

Lo anterior fue declarado vía celular por Acisclo Paz López, Presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien dijo que las dos damas políticas comenzaron de otro partido y han militado en otros y ahora en el de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, en estas fechas tienen un pleito personal para ser las candidatas a la gubernatura, pero cada quien tiene su gente, aunque quien tiene más apoyo es Sansores San Román.

En caso de que alguna de ellas sea el contendiente a la gubernatura de Campeche, no creo que gane, pero sí, estará en algún cargo público, porque eso es lo que buscan ambas políticas, en seguir activas como funcionarias. Hoy lo ciudadanos buscan tener funcionarios de confianza y no que velen sus propios intereses, además, el pueblo es primero y no se debe de jugar ni engañar con falsas promesas que nunca se cumplen, resaltó.

Lamentó que el pleito entre ambas morenistas, solo beneficiará a otros actores políticos, quienes también buscan ostentar el cargo al Gobierno del Estado, por eso, la postura de las competidoras políticas, es trabajar por el bien de los ciudadanos y no nada más para un solo lugar, porque el Estado de Campeche se compone de 12 municipios donde se deben de atender las necesidades de la población y de cumplir con los compromisos de campaña, además, lo deben de firmar para comprometerse con el pueblo y de no cumplir ser demandados por incompetentes.