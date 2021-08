Romero Oropeza es la tragedia de Pemex: Isaac Díaz

El líder perredista asegura que la incapacidad del director de Pemex sólo ha provocado pérdidas económicas y muertes

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza se convirtió en la verdadera tragedia para la empresa petrolera y sus trabajadores, pues su incapacidad, falta de compromiso y atención han provocado pérdidas millonarias, así como pérdidas humanas que ponen en riesgo la poca estabilidad de la empresa.

Señaló lo anterior el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Carmen, Isaac Díaz Briseño, quien consideró preocupante que siga ocultándose y evitar dar la cara a los trabajadores de la exparaestatal y a sus familias, situación preocupante para todo el sector pues existe el temor de que tarde o temprano lleve a la quiebra a Pemex.

“Yo siento que le quedó muy grande el puesto a este señor, no lo he visto aquí en Ciudad del Carmen, nunca lo he visto como tal, que dé alguna información con respecto a los trabajos que se han realizado en la Isla, los proyectos de crecer como dice el presidente de la República, que va a crecer la economía petrolera o como tal el director”, expresó.

Siguió: “nunca lo he visto que de una conferencia de prensa aquí en Ciudad del Carmen para hablar de proyectos, ni siquiera le interesan los trabajadores ni las situaciones que han ocurrido, hubo dos incidentes en dos meses y ni por vergüenza o respeto se ha acercado”.

El líder político afirmó que el trabajo de Romero Oropeza es insuficiente y no ha cumplido con sus compromisos de despachar en Ciudad del Carmen, además ha mantenido en riesgo a los petroleros durante la pandemia por el Covid–19, lamentó que no se preocupe por la problemática sanitaria que impera en las plataformas.

“Este señor solo se la pasa escondido, quien sabe dónde andará porque trabajando no está. Hay que recordarle que las actividades ya se están normalizando y si sigue con el miedo del Covid que renuncie y que le deje el puesto a alguien que sea experto y no un improvisado como este señor que nada hizo ni ha hecho por Pemex por solucionar los problemas, por parar las muertes por su mala gestión, por la falta de mantenimiento y la poca sensibilidad que tiene”, expresó Díaz Briseño.