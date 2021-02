Rompen el último eslabón de la alianza Morena/PT: ¡Se acabó!

Layda termina de descuartizar la coalición Juntos Haremos Historia

Pasándose todas las reglas de urbanidad política por la escalera eléctrica sobrevaluada de la Álvaro Obregón, en su voz, Layda Sansores dijo que los morenistas de Campeche, es decir, ella nada más, decidieron entregarle por unanimidad -su palabra-, la candidatura para la Alcaldía de Campeche de ese partido a Renato Sales Heredia, que dejó el libro en los estantes y empezará a recorrer el único municipio al que no le dio importancia durante su campaña como miembro afiliado del PT, durante meses.

Lanzando acusaciones sin sustento para respaldar su decisión unipersonal, rompe de facto la débil alianza que habían construido. Con esto se consolida la vocación de desunión y discordia que encabeza siempre la alcaldesa con licencia, para congraciarse con el ex perredista, ex priísta, ex persista y ahora morenista, Sales Heredia.

Por lo que la coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche” Morena y Partido del Trabajo (PT) está rota o al menos no tiene más futuro.

En una gira por comunidades del municipio de Campeche, la precandidata de Morena a la gubernatura, Layda Sansores Sanromán, se lanzó contra los líderes petistas Antonio Gómez Saucedo y Ana María López Hernández.

Acompañada del ex Comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Renato Sales Heredia, aseguró que los petistas “fueron a vender ahí la alianza, a la casa de Alito”.

Aseguró que la “la alianza no se hizo porque ellos no actúan con honestidad, Renato dijo yo no me presto, es un acto de traición”.

PT GUARDA SILENCIO

El periódico El Sur de Campeche buscó a los líderes del Partido del Trabajo (PT) pero al cierre de edición ninguno de ellos brindó declaración alguna respecto a las polémicas declaraciones de la aún Alcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México.

Sin embargo, han seguido fortaleciendo su estructura electoral, así lo constatan sus publicaciones en redes sociales, ayer visitaron el municipio de Carmen para reunirse con la estructura electoral de los Distritos 08, 09, 10, 11, 12 y 20.

Meses atrás, antes de concretarse la coalición con Morena, el mismo Gómez Saucedo aseguró tener todos los elementos suficientes para ir solos a la elección del 6 de junio, eso implica candidatos para la gubernatura, las 13 Alcaldías, las 21 Diputaciones locales y todas las Juntas Municipales.

En medio de todo, hoy estará en Campeche el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien acompañará a Layda Sansores en diversas actividades públicas. Ha trascendido que él podría anunciar la ruptura de esta polémica coalición.

Cabe hacer mención que hasta ahora el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) no ha notificado de un documento para desistir de la alianza que fue suscrita el pasado 8 de enero.