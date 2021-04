RRSS critican a Amlo por amenaza de desaparecer el INE

Reprueban en redes sociales la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo consideran como antidemocrático, un dictador y hay quienes están arrepentidos de haberle dado su voto en el 2018.

Luego de que el ejecutivo federal planteara una reforma electoral, la cual contemplaría que el Instituto Nacional Electoral (INE) pase a ser parte del Poder Judicial, un sinfín de comentarios negativos recibió, ciudadanos que incluso eran fieles seguidores, reprobaron esta acción.

De dictador y manipulador, lo catalogaron, considerando que lejos de ser un luchador social que pedía democracia está actuando como lo que tanto criticaba. Estos fueron algunos de los comentarios:

Ana Manzana: “Para los que no saben por quién votar, voten por quien no quiera destruir instituciones autónomas y quien no defienda narcos y violadores”.

Carlos Salazar: “Que lejos estas del luchador social que pedía democracia y más cerca de ser un dictador que busca todo el poder a través de los órganos que se posan a sus pies. Que lastima que mi voto haya terminado así y no sé por qué pero debe haber algo por rescatar y que este señor no nos siga afectando”.

María del Carmen Huerta Nájera: “Le urge antes de las elecciones, sabe que su partido está perdido y él como presidente, debe haber algo que lo detenga, alguna instancia, patético lo que hace todo con la visceral, con odio y ese Macedonio merece estar en la cárcel por violador”.

Fernando Pineda Hidalgo: Totalmente en desacuerdo. Sería un atentado contra la democracia. No hay que permitirlo. Nuestro voto es importante para que Morena no tenga la mayoría”.